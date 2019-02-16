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Drone'li hırsızların 6'sı tutuklandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 20:36 | Son Güncelleme

İSTANBUL ve Bilecik'te yaklaşık 32 kilo altını çalan drone'li hırsızlık çetesi üyesi 11 kişi polis operasyonuyla yakalanmıştı.

Müslüm SARIYAR/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL ve Bilecik'te yaklaşık 32 kilo altını çalan drone'li hırsızlık çetesi üyesi 11 kişi polis operasyonuyla yakalanmıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Asayiş şube müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen adreslere yönelik yapılan baskınlarda biri kadın 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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