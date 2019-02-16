Drone'li hırsızlık şebekesi çökertildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL ve Bilecik’te yaklaşık 32 kilo altını çalarak kayıplara karışan şebeke, polis ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Şebeke üyelerinin yakalanmamak için polis telsizi dinleyip, sokaktaki güvenlik kameralarının kablolarını kestikleri, alarm sistemlerini etkisiz hale getirdikten sonra hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Hırsızlık öncesi Drone ile keşif yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada eritilmiş altın, binlerce uyuşturucu hap , altın eritme fırınları gibi malzemeler ele geçirildi.

32 KİLOGRAM ALTIN ÇALMIŞLAR

Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi’nde 25 Ekim 2018'de kuyumcu dükkanında hırsızlık ihbarı alan ekipler harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipler kuyumcudan yaklaşık 2 buçuk kilo altının çalındığını tespit etti. Aynı şüphelilerin Bilecik Bozüyük’te bulunan kuyumcudan da yüklü miktarda altın çalındığını belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler, Bilecik’te gerçekleşen hırsızlığın ardından şüphelilerin İstanbul’a geldiğini tespit etti.