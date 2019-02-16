Drone'li hırsızlık şebekesi çökertildi -2

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL ve Bilecik’te yaklaşık 32 kilo altını çalarak kayıplara karışan şebeke, polis ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Şebeke üyelerinin yakalanmamak için polis telsizi dinleyip, sokaktaki güvenlik kameralarının kablolarını kestikleri, alarm sistemlerini etkisiz hale getirdikten sonra hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Hırsızlık öncesi Drone ile keşif yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada eritilmiş altın, binlerce uyuşturucu hap , altın eritme fırınları gibi malzemeler ele geçirildi. 32 KİLOGRAM ALTIN ÇALMIŞLAR Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi’nde 25 Ekim 2018'de kuyumcu dükkanında hırsızlık ihbarı alan ekipler harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipler kuyumcudan yaklaşık 2 buçuk kilo altının çalındığını tespit etti. Aynı şüphelilerin Bilecik Bozüyük’te bulunan kuyumcudan da yüklü miktarda altın çalındığını belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler, Bilecik’te gerçekleşen hırsızlığın ardından şüphelilerin İstanbul’a geldiğini tespit etti. POLİS OPERASYON YAPTI Asayiş şube müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen adreslere yönelik yapılan baskınlarda biri kadın 11 kişi gözaltına alındı. Polis bu kişilerin ifadesi doğrultusunda Esenyurt'ta hırsızlık çetesinin kullandığı eve de baskın yaptı. Baskın yapılan evden çıkanlar deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. EVDEN ÇIKANLAR POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI Polisin evde yaptığı aramada 138 bin dolar, yaklaşık 13 kilogram eritilmiş altından dökülen külçe altınlar, altın eritmekte kullanılan makine, ‘Ekstacy’ diye tabir edilen yaklaşık 150 bin uyuşturucu hap, 1000 gr ‘Skunk’ adı verilen uyuşturucu madde, 2 çelik yelek, 2 adet telsiz ve drone ele geçirildi. İNSANSIZ HAVA ARACI KULLANIYORLARMIŞ Şebeke üyelerinin hırsızlık yapacakları kuyumcuları insansız hava aracıyla keşif yaptığı belirlendi. Daha da ileri giden şebekenin alarm sistemleri internet üzerinden çökerttikten sonra hırsızlığı gerçekleştirdiği öğrenildi. Bununla da kalmayan şüpheliler temin ettikleri telsizlerle polis kanallarını dinleyerek kendilerine kaçış güzergahları belirleyip kayıplara karıştıkları ortaya çıktı. ALTINI ERİTİP UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPIYORLARMIŞ Şebeke üyelerinin çaldıkları altınları kuyumculara özel bir makineyle eriterek aracılar yardımıyla sattığı ve buradan gelen parayla da uyuşturucu aldıkları kaydedildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

