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Drone'li villa hırsızları, köpeklerle korunan villada yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 12:51 | Son Güncelleme

ANKARA'da, drone ile günlerce keşif yaparak belirlediği lüks villalara girip, milyonluk ziynet eşyası ve para çalan 'hayalet' kod adlı Serkan Y.

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, drone ile günlerce keşif yaparak belirlediği lüks villalara girip, milyonluk ziynet eşyası ve para çalan 'hayalet' kod adlı Serkan Y. ile 3 arkadaşı, köpeklerle korunan lüks villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Serkan Y.'nin kız kardeşi ve eniştesi de evlerinde yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ilçesinde villa tipi evlerde meydana gelen hırsızlıkların artması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, son olarak Ağustos ayında iki villadan yaklaşık 22 bin dolar, 83 bin Euro, 5 bin lira para ve 4 milyon lira değerinde antika ve ziynet eşyası çalındığını belirledi. Yapılan araştırmada olayların şüphelisinin 'hayalet' kod adlı Serkan Y. olduğu belirlendi. 'DRONE İLE KEŞİF' Serkan Y.'nin lüks villaları olay öncesi yaya olarak ve drone kullanarak tespit ettiği, bölgede günlerce keşif yaptığı saptandı. Maske ve kask takan şüphelinin, plakasız motosiklet ile geldiği evlerde alarm cihazını devre dışı bırakıp, maymuncuklarla kapıları açarak içeriye girdiği ve kamera kayıt cihazını da alarak hırsızlıkları gerçekleştirdiği saptandı. KÖPEKLERLE KORUNAN LÜKS VİLLADA YAKALANDILAR Şüphelinin, kaçış yönüne yönelik 223 güvenlik kamerası izlenerek ve yaklaşık 32 kilometre takip yapılması sonucunda köpeklerle korunan lüks villada saklandığı tespit edildi. Polisler, önceki gün villaya operasyon düzenledi. Bahçedeki köpeklerin saf dışı bırakılması ardından içeriye giren ekipler, Serkan Y. ile birlikte Ali T., Erdoğan Y. ve Kemal G'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada müştekilere ait olduğu belirlenen 61 bin 945 lira para, yüzük, küpe, kolye, bileklikten oluşan çok sayıda ziynet eşyası ve hassas tartı, av tüfeği, drone, alarm kutusu, evlere girmede kullandığı aletler ele geçirildi. KARDEŞİ DE GÖZALTINA ALINDI Serkan Y.'nin kız kardeşi Gülcan B. ve eşi Fikret B. de gözaltına alındı. Çiftin evinde yapılan aramada da yine müştekilere ait 68 bin 720 Euro, 6 bin 485 dolar, 2 adet 200'lük çek kronu, 1 adet 100'lük çek kronu, 3 adet 100'lük Hindistan parası, antika saatler ve ziynet eşyaları bulundu. Evin bodrumunda ise olayda kullanılan motosiklet ve şüphelinin kaskı ele geçirildi. Emniyette sorguları süren şüphelilerden Serkan Y.'nin 9'u 'evden hırsızlık' olmak üzere toplam 11 suç kaydı, Ali T.'nin 16'sı 'evden hırsızlık' 23 suç kaydı, Gülcan.B.'nin 1 'evden hırsızlık' suç kaydı, Kemal G.'nin 2'si 'hırsızlık' olmak üzere 6 suç kaydının olduğu belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor.

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