Drone'lu denetim, kemer taktırdı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 15 gündür sürdürülen ve drone'un da aktif olarak kullanıldığı trafik uygulaması ile seyir halindeyken emniyet kemeri takmayan, cep telefonu kullanan, trafik ışığı ihlali yapan, drift ve makas atan sürücüler tek tek tespit edildi. 6 bölgede ortalama 100 sürücüden 53'ü emniyet kemeri takarken, drone kullanılarak yapılan uygulama sonrasında bu oran 68'e yükseldi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı'nın 15 gün önce başlattığı '100 Günlük Eylem Planı' kapsamında kent genelinde trafik uygulamaları gerçekleştirilmeye başlandı. Uygulama kapsamında ekipler seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, makas ve drift atma ve egzoz gibi konularda sürücüler ile araçları denetliyor. Uygulamalarda ekipler havadan görüntü elde edebilmek için drone kullanıyor. Drone ile özellikle kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu 6 bölgede denetimler yapılıyor. 15 günlük süre içerisinde özellikle drone kullanılarak yapılan uygulamalar trafikte emniyet kemeri takan sürücü sayısının da artmasını sağladı. Bu bölgelerde ortalama 100 sürücüden 53'ü emniyet kemeri takarken drone kullanılarak yapılan çalışma sonrasında bu oran 68'e yükseldi. Öte yandan belirlenen hız limitlerine uyulması için yapılan radar uygulaması da bu bölgelerde sürekli olarak yapılmaya başlandı. 15 gün içerisinde yapılan çalışma sonucunda emniyet kemeri takılmaması nedeniyle 3 bin 295 kişiye, cep telefonu kullanımı nedeniyle bin 962 kişiye, kırmızı ışık ihlali nedeniyle 3 bin 864 kişiye, makas ve drift atma nedeniyle 369 kişiye cezai işlem uygulandı.