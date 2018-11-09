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'Drone'lu denetimde sürücülere ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 10:08 | Son Güncelleme

AĞRI Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Tescil Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile yapılan denetimde sürücülere 7 bin 796 lira ceza kesildi.   İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, karayollarında kazaya neden olan yakın takip, kırmızı ışık ihlali, makas atma, hatalı sollama, emniyet kemeri ve araç sürerken telefonla konuşma hususlarında drone ile denetimlere başladı.

'Drone'lu denetimde sürücülere ceza yağdı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - AĞRI Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Tescil Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile yapılan denetimde sürücülere 7 bin 796 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, karayollarında kazaya neden olan yakın takip, kırmızı ışık ihlali, makas atma, hatalı sollama, emniyet kemeri ve araç sürerken telefonla konuşma hususlarında drone ile denetimlere başladı. Ekipler, sürücüleri hem havadan hem de karadan izledi. Durdurdukları araçlarda evrak kontrolü yapan ekipler, trafik kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu. Trafik denetiminde ekipler, 33 sürücüye 7 bin 796 lira para cezası verildi.
SÜRÜCÜLERİ BİLGİLENDİRMEK İÇİN BROŞÜR DE DAĞITILIYOR
Trafik Denetleme Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri olarak günlük belli saat aralarında rutin drone uygulamalarına başlandığını bildiren polis memuru Atalay Bilgin, "Uygulamamızda öncelikle bilgilendirme ayrıca drone ile tespit ettiğimiz sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Yeni trafik cezaları hakkında bilgilendirme yapılıyor. Kırmızı ışık ihlali, makas atma, hatalı sollama, emniyet kemeri ve araç sürerken telefonla konuşma hususlarında cezai işlem uyguluyoruz. Bu konuda sürücüleri bilgilendirmek amacıyla da broşür dağıtıyoruz" dedi.
Trafik ekipleri tarafından drone ile denetimlerin kasım ayı süresince devam edeceği bildirildi.

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'Drone'lu denetimde sürücülere ceza yağdı'Drone'lu denetimde sürücülere ceza yağdı'Drone'lu denetimde sürücülere ceza yağdı'Drone'lu denetimde sürücülere ceza yağdı

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