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Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 23:44 | Son Güncelleme

Elazığ’da jandarma ekipleri, bir eve drone destekli düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tadım köyünde bir evin avlusunda define amaçlı kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Elazığ’da jandarma ekipleri, bir eve drone destekli düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tadım köyünde bir evin avlusunda define amaçlı kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekiplerin yaptığı takip sonrası kazı alanına drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda bir evin 3 ayrı yerinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde 40 metre elektrik kablosu , manivela, kazma, kürek ve dalgıç pompa ele geçirilirken 1 adet tarihi küpün muhafaza altında alındığı bildirildi.

Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı

Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı

Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı

Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı

Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı

Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı

Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı

Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı

Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı

Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı

Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı

Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı

Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı

Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı

Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı
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