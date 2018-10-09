Drone'lu trafik denetimi

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA) BÖLGE Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kazaları engellemek amacıyla drone'lu denetim yaptı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, trafik kazalarını önleme amaçlı, algılanan yakalanma riski duygusunun en üst düzeyde tutulması amacıyla otoyol giriş ve çıkışlarında drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde çok sayıda araca ceza yazıldı. Kurtköy gişelerinde yapılan denetimlerde hatalı şerit değiştirme yapan, direksiyon başında cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere cezalar yazıldı. Kontrolsüz şekilde şerit değiştiren sürücülere ise 108 lira para cezası ve 10 ceza puanı verildi.
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