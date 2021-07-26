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  4. DS 7 Crossback Louvre Türkiye'ye geliyor! Sadece 25 kişi sahip olabilecek

DS 7 Crossback Louvre Türkiye'ye geliyor! Sadece 25 kişi sahip olabilecek

26.07.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DS Automobiles, DS 7 Crossback’in sınırlı üretim Louvre özel serisini yılın son çeyreğinde ülkemizde de satışa sunmaya hazırlanıyor.

DS 7 Crossback Louvre Türkiye'ye geliyor! Sadece 25 kişi sahip olabilecek

35.000’den fazla sanat eserine ev sahipliği yapan Louvre müzesine ait detaylar barındıran DS 7 Crossback Louvre Özel Serisi, kültür ve markaya özgü seyahat sanatının birleştiği bir model.

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Özel seri, PureTech 225 benzinli motor ile kombine edilen Opera tasarım konsepti ve Bazalt Siyahı Art Nappa deri versiyonu özelliklerini temel alıyor. Türkiye’de yılın son çeyreğinde satışa sunulacak modele ülkemizde sadece 25 kişi sahip olabilecek.

DS 7 CROSSBACK LOUVRE'UN TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

Louvre müzesinin ipuçları, DS 7 Crossback Louvre'da, kaporta, ön kapılar ve bagaj kapağına yerleştirilmiş özel “Louvre” amblemleriyle bulunuyor.

DS 7 Crossback Louvre-4

DS 7 Crossback Louvre, DS Wings cam çerçeve süslemeleri, tavan rayları ile arka aydınlatma grubu süslemelerinin parlak siyah renkli oluşu ile diğer DS 7 Crossback versiyonlarından farklılaşılıyor. DS 7 Crossback Louvre Özel Serisi, siyah renkli dış dikiz aynası kaplamalarına lazer ile işlenmiş Louvre piramidi süslemesi ile geliyor. Dış tasarımda son olarak, DS 7 Crossback Louvre Özel Serisi, yeni 20 inçlik ALEXANDRIA tasarımlı hafif alaşım jantları ile tasarımını tamamlıyor.

DS 7 Crossback Louvre-3

Müzenin sembol yapısı Ieoh Ming Pei Piramidi’nin deseni iç mekânda; havalandırma çıkışlarında, orta konsoldaki armada ve Nappa deri kaplı orta konsol eşya gözü kapağında kabartma yöntemi kullanılarak karşımıza çıkıyor.

DS 7 Crossback Louvre-2

Bazalt Siyahı Art Nappa deri versiyonu özelliklerini temel alan DS 7 Crossback Louvre'in standart donanımları arasında 2. seviye otonom sürüş sistemi DS Connected Pilot, kamera kontrollü süspansiyon sistemi DS Active Scan Suspension, duyarlı aydınlatma için DS Active LED Vision yer alıyor. Ayrıca, Genişletilmiş Trafik Levhası Tanıma, Kör Nokta Algılama, Kameralı Sürücü Dikkat ve Yorgunluk Yardımcısı, Şeritten Takip Yardımcısı, DS Night Vision gece görüş yardımcısı gibi sürüş yardım sistemlerinin yanı sıra ısıtmalı, masajlı ve havalandırmalı ön koltuklar, ısı ve ses izolasyonlu camlar eşliğinde, 14 hoparlörlü Focal Electra hi-fi ses sistemi de standart olarak sunuluyor. DS 7 Crossback Louvre, Sedefli Mürekkep Mavisi, Sedefli Kristal Grisi, Sedefli Perla Nera Siyahı ve Metalik Platin Grisi olmak üzere 4 farklı renkle tercih edilebiliyor.

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DS Automobiles, DS 7 Crossback Louvre Özel Serisi’ne sahip olacak kişilere serinin yaklaşımını destekleyen bazı avantajlar da sunuyor.

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Bu kapsamda DS 7 Crossback Louvre sahiplerine, Louvre müzesindeki kalıcı koleksiyonlar ve geçici sergilerin yanı sıra Ulusal Eugène-Delacroix Müzesi'ne sınırsız giriş, Richelieu geçidinden Louvre müzesine öncelikli erişim, bir refakatçi için bir ücretsiz giriş, Louvre Lens ve Louvre Abu Dhabi'deki Zaman Galerisi'ne ücretsiz giriş ve bir yıl boyunca yüzün üzerinde başka müzede sunulan diğer fırsatları garanti eden bir “Louvre Dostları” kartı veriliyor.

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Türkiye
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