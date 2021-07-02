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DS 9 Türkiye’ye Geliyor

02.07.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv sektörüne uyarlamayı amaçlayan DS Automobiles, zarif sedan modeli DS 9’u Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Eylül ayında Türkiye yollarına çıkacak olan DS 9, sahip olduğu özelliklerle büyük sedan segmentine yepyeni bir soluk getiriyor.

DS 9 Türkiye’ye Geliyor

Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv dünyasına yansıtan DS Automobiles’in zarif sedan modeli DS 9, Eylül ayında Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Her detayıyla kendine özgü bir büyük sedan olan DS 9, markanın karakterini yansıtan tasarımı, üst seviyede konfor sunan iç mekân özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle dikkatleri çekiyor. DS 9’un ön kısmı DS Automobiles’in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan DS Kılıcı ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında yer alıyor. Dış tasarımdaki Clous de Paris işlemeleri, DS Fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı tasarım detayları ise DS 9’un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor. Eğimli fastback tarzı tavan çizgisi DS 9’a olağanüstü bir karakter kazandırırken, bu tasarım modele aynı zamanda aerodinamik bir görünüm de katıyor. DS 9 ayrıca, sahip olduğu boyutlarla hem sürücü hem de yolculara iç mekanda benzersiz bir konfor alanı sunuyor.

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4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir alan sağlıyor. Modelin bu boyutları ayrıca, daha dinamik ve zarif bir tasarıma da olanak tanıyor.

KAMERA DESTEKLİ SÜSPANSİYON SİSTEMİ KONFORDA ÇITAYI ZİRVEYE TAŞIYOR

DS 9’un dışındaki göz alıcı tasarımı iç mekanda da en ince ayrıntısına kadar özenle düşünülmüş detaylar ve konfor öğeleriyle devam ediyor. Nappa Deri kaplamalı orta konsol ve saat kayışı tasarımlı koltuk döşemeleri ile yüzeylere cömertçe uygulanan asil malzemelerin seçkinliği, Fransız lüks bilgi birikimini vurgularken, her ayrıntıya gösterilen özeni de tamamlıyor. DS 9’un ön yaşam alanında, kristal montürlü kumanda ve dokunmatik kontroller, tavan döşemesini ve güneşlikleri kaplayan Alcantara® göze çarpıyor. Kapı kolları ve el işçiliğiyle deri kaplanmış direksiyon simidi de konforu sürekli hissedilebilir hale getiriyor.

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DS 9’da bulunan ısıtmalı, soğutmalı ve masaj özellikli koltuklar ise sınıfında bir ilk olan ayarlanabilir baş dayanağıyla birlikte sunuluyor.. Modelde, prestijli bir sedanın sessiz konforunu bir Grand Touring Coupé'nin dinamikleriyle birleştiren ve her tekerleğin zemin bozukluklarındaki hareketinin bağımsız şekilde kontrol edilmesine olanak sağlayan DS ACTIVE SCAN SUSPENSION kamera destekli süspansiyon sistemi, yarı otonom sürüş imkanı sunan DS DRIVE ASSIST, park yeri tespiti de yapabilen otomatik park yardımcısı DS PARK PILOT gibi daha birçok üst seviye teknoloji yer alıyor.

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