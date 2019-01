DS Automobiles büyüyor

DS Automobiles, 2018 yılında sergilemiş olduğu performansı, DS 7 Crossback modelinin küresel başarısı, yeni satış noktalarının hizmete sunulması ve Only You DS Experience yaklaşımı olmak üzere üç ana başlık altında değerlendiriyor.

Her iki günde bir açılış yapan marka, 2018 yılında açtığı satış noktalarıyla 14 yeni ülke kapsarken faaliyet gösterdiği ülke sayısı 40’a ulaştı. Tüm dünyada 376 DS Store ve DS Salon bulunurken DS Automobiles, DS 3 Crossback La Premiere ile e-ticaret kanalını tanıttı. Marka ayrıca benzersiz ve kişiye özel bir deneyim sunan Only You DS Experience yaklaşımını 25 ülkede oluşturdu.

2019, DS Automobiles için büyüme ve otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanma yılı olacak. DS 7 Crossback modelinin ilk tam yılını yaşayacağı 2019 yılının ilkbaharında DS 3 Crossback de satışa sunulacak.

DS Automobiles’in ürün stratejisinin merkezinde otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanması olduğundan DS 7 Crossback modelinden başlayarak yeni DS modellerinin tamamı elektrikli bir versiyona sahip olacak. Şarj edilebilir hibrit, 4x4, 300 BG ve 50 km sıfır emisyonlu menzil (WLTP standartlarında) gibi özelliklere sahip olan DS 7 Crossback e-tense 4x4 2019 yılı son çeyreğinde satışa sunulacak. Hemen ardından tamamen elektrikli ilk DS modeli olan DS 3 Crossback e-tense satışa sunulacak. Menzili yaklaşık 320 km (WLTP standartlarında) olan DS 3 Crossback e-tense, halka açık 100 kW kapasiteli bir hızlı şarj ünitesinde 30 dakika içinde yüzde 80’e kadar şarj olabilme gibi özelliklere sahip olacak.