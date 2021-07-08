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DS Automobiles’den özel satış günleri

08.07.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DS Automobiles, müşterilerine kampanyalar ve hizmetler sunmaya devam ediyor. DS Automobiles bu kapsamda; 9-12 Temmuz tarihlerinde “DS Özel Satış Günleri” düzenliyor.

DS Automobiles’den özel satış günleri

DS STORE’larda düzenlenecek etkinlikte, DS sahibi olmak isteyenlere özel koşullar ve test sürüşü etkinlikleri gerçekleştiriliyor. DS Özel Satış Günleri’ne gelen tüm katılımcılar DS Automobiles ayrıcalıklarından faydalanabilecekleri gibi, istedikleri otomobile daha avantajlı koşullarda da sahip olabilecekler.

DS Automobiles'ten &quot;Only You&quot; deneyim programıDS Automobiles'ten "Only You" deneyim programı

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DS AUTOMOBILES'IN DS ÖZEL SATIŞ GÜNLERİ DS STORE'LARDA

DS Özel Satış Günleri, kendine özgü modern tasarımı bulunan otomobil satış noktası DS STORE’larda düzenlenecek. Halihazırda hedef kitlesinin bulunduğu büyükşehirlerdeki DS STORE’larda müşterilerini ağırlayan DS Automobiles, Türkiye genelindeki beşinci DS STORE’u da geçtiğimiz günlerde Bodrum’da hizmete açmıştı.

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DS 9 Türkiye’ye GeliyorDS 9 Türkiye’ye Geliyor

Büyükşehirlerde açılan hizmet noktalarının ardından yoğun hedef kitlesinin bulunduğu şehirlere de yönelen DS Automobiles, önümüzdeki dönemde bayi ağını daha da genişletmeyi hedefliyor.

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Türkiye
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