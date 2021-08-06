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DS Automobiles’den sıfır faizli ağustos kampanyası

06.08.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DS Automobiles, DS sahibi olmak isteyenlere özel ağustos ayında avantajlı satın alma fırsatları sunuyor.

DS Automobiles’den sıfır faizli ağustos kampanyası

DS Automobiles’ın Ağustos ayı kampanyası kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 Crossback E-Tense 4x4, 210 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa çıkıyor. Premium SUV segmentinde yer alan DS 7 Crossback modeli için ise 200 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ

DS Automobiles’in, 300 HP güce sahip ve dört tekerlekten çekişli modeli DS 7 Crossback E-Tense 4x4 modeli, gücü ve esnekliği bir araya getiriyor. DS Automobiles’in Formula E Şampiyonası’ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 Crossback E-Tense 4x4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak menzile sahip tamamen elektrikli sürüş seçeneği sunuyor.

DS7CROSSBACK

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FARKLI MOTOR SEÇENEKLERİ İLE TERCİH EDİLEBİLİYOR

Tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken DS 7 Crossback ise ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere farklı motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

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DS 7 Crossback'in DS Active Led Vision LED ön farları ise dış tasarımını tamamlayan ögelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

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