DS Automobiles’den sıfır faizli ağustos kampanyası

DS Automobiles’ın Ağustos ayı kampanyası kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 Crossback E-Tense 4x4, 210 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa çıkıyor. Premium SUV segmentinde yer alan DS 7 Crossback modeli için ise 200 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ

DS Automobiles’in, 300 HP güce sahip ve dört tekerlekten çekişli modeli DS 7 Crossback E-Tense 4x4 modeli, gücü ve esnekliği bir araya getiriyor. DS Automobiles’in Formula E Şampiyonası’ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 Crossback E-Tense 4x4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak menzile sahip tamamen elektrikli sürüş seçeneği sunuyor.

FARKLI MOTOR SEÇENEKLERİ İLE TERCİH EDİLEBİLİYOR

Tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken DS 7 Crossback ise ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere farklı motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

DS 7 Crossback'in DS Active Led Vision LED ön farları ise dış tasarımını tamamlayan ögelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

