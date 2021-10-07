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DS Automobiles'ten ekim ayına özel teklifler

07.10.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DS Automobiles, sonbaharda DS markalı otomobil sahibi olmak isteyenlere özel satın alma teklifleri, sıfır faizli kredi fırsatları ya da takas desteği sunuyor.

DS Automobiles'ten ekim ayına özel teklifler

DS Automobiles’in ekim ayı teklifleri kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 Crossback e-tense 4X4, 210 bin TL 12 ay 0 faizli kredi imkânıyla satışa çıkıyor. DS 7 Crossback modeli için ise 200 bin TL 12 ay 0 faizli kredi ya da 35 bin TL’ye varan takas imkânı sunuluyor. Ekim ayında DS 7 Crossback Opera PureTech 225 modelini alanlara yarı otonom sürüş imkânı sağlayan DS Connected Pilot sürüş yardımcısı ücretsiz olarak sunuluyor.

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DS Automobiles’in, 300 HP güce sahip ve dört tekerlekten çekişli modeli DS 7 Crossback e-tense 4X4 modeli, birçok olguyu bir araya getiriyor. DS Automobiles’in Formula E Şampiyonası’ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 Crossback e-tense 4X4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak tam elektrikli sürüş menzili ile dikkat çekiyor.

DS Automobiles'ten ekim ayına özel teklifler

FARKLI MOTOR SEÇENEKLERİ İLE TERCİH EDİLEBİLİYOR

Tasarımıyla ilgi çeken DS 7 Crossback ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere farklı motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

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DS 7 Crossback'in DS Active Led Vision LED ön farları ise dış tasarımını tamamlayan ögelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

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