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D’S Damat GQ İspanya’nın 25. yıl kutlamasına sponsor oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 09:25 | Son Güncelleme

GQ dergisinin İspanya’daki 25.

GQ dergisinin İspanya’daki 25. Yılı, görkemli bir parti ile kutlandı. Partiye sponsor olan D’S Damat’ı tercih eden ünlüler ise şıklıklarıyla göz doldurdu.
Erkek moda dergisi GQ’nun İspanya’daki 25. yılını kutlamak için Hipdromo de la Zarzuela’da gerçekleştirilen partiye dünyaca ünlü modeller ve dünyanın dört bir yanından ünlüler akın etti. Yaklaşık 700’den fazla davetlinin katıldığı partiye sponsor olan ve İspanya’nın en sevilen erkek markalarından biri olan D’S Damat, geceye özel hazırladığı çantalar ile davetlilerin gözdesi oldu.
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu’nun da katıldığı gecede, partiye katılan La Casa De Papael’in Arturo’su Enrique Arce, İspanya Kralı Felipe VI’nun kuzeni model Beltrn Lozano, model ve eski futbolcu Jaime Astrain, Masterchef’in tanınan yüzü Fabio Fernandez ve boğa güreşçisi Julio Bentez’in tercihi oldu.
Geçtiğimiz yıl İspanya’yı Eurovision şarkı yarışmasında temsil eden Alfred Garcia ise Tween kombiniyle göz kamaştırdı.

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