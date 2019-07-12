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D'S Damat, GQ İspanya'nın 25. yıl kutlamasına sponsor oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 10:17 | Son Güncelleme

Erkek moda dergisi GQ dergisinin İspanya'daki 25. yıl kutlamasının sponsoru D'S Damat oldu

İSTANBUL (AA) - D'S Damat, GQ İspanya'nın 25. yıl kutlamasına sponsor oldu.

D'S Damat'tan yapılan açıklamaya göre, erkek moda dergisi GQ dergisinin İspanya’daki 25. yılı İspanya Hipódromo de la Zarzuela’da gerçekleştirilen bir parti ile kutlandı.

Partiye dünyaca ünlü modeller ve
dünyanın dört bir yanından ünlüler katıldı. Yaklaşık 700’den fazla davetlinin katıldığı partiye sponsor olan ve
İspanya’nın en sevilen erkek markalarından biri olan D’S Damat, geceye özel hazırladığı çantalar ile davetlilerin gözdesi oldu.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu’nun da katıldığı gecede,
partiye katılan La Casa De Papel’in Arturo’su Enrique Arce, İspanya Kralı VI. Felipe'in kuzeni model Beltrán Lozano,
model ve eski futbolcu Jaime Astrain, Masterchef’in tanınan yüzü Fabio Fernández ve boğa güreşçisi Julio Benítez’in tercihi oldu.

Partiye sponsor olan D’S Damat’ı tercih eden ünlüler ise şıklıklarıyla göz doldurdu. Geçen yıl İspanya’yı Eurovision şarkı yarışmasında temsil eden Alfred Garcia ise Tween kombiniyle dikkati çekti.

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D'S Damat GQ

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