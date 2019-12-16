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DSİ Genel Müdürlüğü'nde yangın (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 09:10 | Son Güncelleme

ANKARA'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DSİ Genel Müdürlüğü'nde yangın (1)

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sabah saatlerinde Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı'ndaki DSİ Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, tahliye edilen binadaki yangını, kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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DSİ Genel Müdürlüğü'nde yangın (1)

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