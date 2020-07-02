DSİ işçi alımı başvuru şartları açıklandı! 2020 İŞKUR işçi alımı

DSİ işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda 73 işçi Devlet Su İşleri birimlerinden operatör olarak hizmet verecekler. 2 Temmuz itibariyle başlayan DSİ işçi alımı başvuruları 5 gün devam edecek. İş arayışında olan vatandaşlar DSİ işçi alımı başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte İŞKUR işçi alımı ve sürece dair detaylar...

DSİ işçi alımı duyuruldu

DSİ Genel Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla "Daimi İşçi" alımı yapılacağı duyuruldu. İlan, İŞKUR'un açık iş ilanları bölümden 2 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 5 gün süreyle yayında kalacak ve adaylar bu süreçte başvurularını yapabilecek. Başvurular internet ya da İŞKUR il müdürlüklerinden yapılacak.

Başvuru şartları nelerdir?

1- Devlet Su işleri’ne ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır.

2- Kura çekimi noter huzurunda 09.07.2020 tarihinde saat 10:00' da Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.