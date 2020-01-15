HABER
  4. DSİ: “KKTC su temin projesindeki arıza teknik sebeplerden kaynaklanmıştır”

DSİ: “KKTC su temin projesindeki arıza teknik sebeplerden kaynaklanmıştır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri (DSİ), KKTC’ye su temin projesindeki arızanın teknik sebeplerden kaynaklandığını ve arızanın giderilmesi için eylem planının yürürlüğe konduğunu açıkladı.KKTC’ye su temin projesi ile Türkiye’de inşa edilen Alaköprü Barajı’ndan yıllık 75 milyon metreküp su, dünyada ilk kez uygulanan “askıda geçiş sistemi” ile Akdeniz’den KKTC tarafında inşa edilen Geçitköy Barajı’na iletiliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ), KKTC’ye su temin projesindeki arızanın teknik sebeplerden kaynaklandığını ve arızanın giderilmesi için eylem planının yürürlüğe konduğunu açıkladı.
KKTC’ye su temin projesi ile Türkiye’de inşa edilen Alaköprü Barajı’ndan yıllık 75 milyon metreküp su, dünyada ilk kez uygulanan “askıda geçiş sistemi” ile Akdeniz’den KKTC tarafında inşa edilen Geçitköy Barajı’na iletiliyor. DSİ, sistemde yaşanan arızayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Söz konusu projenin deniz geçişi 66,5 kilometresi askılı boru hattı olmak üzere 80 kilometredir. Deniz geçişi isale hattında bin 600 mm çapında polietilen borular kullanılmıştır. Söz konusu projede 8 Ocak 2020 tarihinde saat 02.00’de deniz geçişi isale hattında arıza olduğu tespit edilmiş, 11 Ocak 2020 tarihinde de Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, helikopterle olayın vuku bulduğu konumda inceleme yapmıştır. 13 Ocak tarihinde ise TCG Işın gemisinin sörvey çalışması, dalgıçların sualtı incelemesi ve gemideki ROV (robot) ile görüntü alımı işlemi yapılmıştır” denildi.
Açıklamada yapılan sörvey ve incelemeler neticesinde ulaşılan bulgular şöyle sıralandı:
“Deniz geçişi isale hattının deniz tabanından askılı kesime geçişteki ilk borusunun deniz tabanına kazıklarla sabitlenmiş ankraj bloğu üzerinde bulunan geçiş noktası ankraj elemanından (yarım Y-parçadan) sökülerek ayrıldığı ve borunun deniz yüzeyine çıktığı, askılı kesim borularını birbirine bağlayan ilk birleştirme elemanının (Y-parçanın) zincirinin askı kancasından ayrıldığı, Y-parçanın üst şamandırası ve askılı kesim ikinci borusu ile birlikte deniz yüzeyine çıktığı, deniz üstünde yüzer konuma geçen askılı kesim birinci borusu ile üst şamandıralı ilk Y-parça ve askılı kesim ikinci borusunun Anamur kıyısına paralel konuma geçtiği ve askılı kesim üçüncü borusunun bükülmüş olduğu tespit edilmiştir. Olay bölgedeki olumsuz hava şartlarından dolayı denizde meydana gelen dip dalgası neticesinde deniz tabanına döşenen son borudan sonra askıya geçen ilk borunun yerinden çıkması neticesinde teknik nedenlerden meydana gelmiş olup, sabotaj ve trol avcılığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Arızanın giderilmesi ve onarımın bir an evvel yapılması maksadıyla Bakanlığımız, DSİ Genel Müdürlüğü ve tesisi yapan firma tarafından eylem planı yürürlüğe konmuştur. 09.01.2020 tarihi itibarı ile Geçitköy Barajı su kotu 92 metre olup, son 2 yılın ortalamasına göre KKTC’nin 8 aylık su ihtiyacını sorunsuz olarak karşılayabilecek su mevcuttur. Dolayısıyla onarım işleri KKTC’de herhangi bir su kesintisine mahal verilmeksizin tamamlanmış olacaktır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
Kendini doğal gaz borusuna asarak intihar ettiKendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti
HRW: Türkiye muhalefeti susturduHRW: Türkiye muhalefeti susturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayten Kılıç eşinden boşanmasını adliye önünde davul ve zurnayla kutladı!

Karar sonrası adliye önünde davul ve zurnayla kutlama!

Son dakika: Atalay Filiz ile ilgili yeni karar!

Atalay Filiz ile ilgili yeni karar!

Öz annesini keserle öldürmüştü! Cesedini böyle taşımış

Keserle öldürdüğü annesini böyle taşıdı

Tunceli'den kaybolan Gülistan Doku ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan Doku ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı

Adliye önünde davullu zurnalı boşanma kutlaması

Adliye önünde davullu zurnalı boşanma kutlaması

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması

Türkiye'den flaş F-35 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.