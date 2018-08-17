DSİ Ordu'daki selin yaralarını sarıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Ordu'daki şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sele ilişkin bölgede çalışmalar sürdürülüyor.
DSİ Genel Müdürü Murat Acu, yaptığı yazılı açıklamada, 8-10 Ağustos'ta kentte etkili yağışlar sonucu taşkınlar olduğunu anımsattı.
DSİ tarafından etkili yağışın başladığı andan itibaren taşkın tehdidi bulunan alanlara iş makinesi sevki yapıldığını belirten Acu, "Ünye Cevizdere Irmağı'nda, 8 Ağustos'ta gece yarısı başlayan yağışlarla saat 14.00'de Cevizdere'de maksimum debiye çıkılmıştır. Taşkın sahasına acilen idaremizce üç adet dozer sevk edilerek çalışmalara başlanmıştır. Bölgeye iki adet ekskavatör, 7 adet kamyon görevlendirmesi daha yapılmış olup idari imkanlarla sedde tanzimi yapılarak taş tahkimat çalışmalarına başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Ünye ilçe merkezinden geçen Tabakhane deresindeki köprülerin taşkınla gelen ağaçlarla tıkanma ihtimaline karşı bir ekskavatör ve iki kamyon gönderildiğini aktaran Acu, "Yağışların devam ettiği iki gün boyunca bu makineler hazır bekletilmişti. Yağışların kesilmesi ve su seviyesinin düşmesiyle birlikte Tabakhane deresinin memba yönünde, taşkınla gelen rusubatın (birikinti) temizlenmesi amacıyla makineli çalışma başlatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Acu, Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'ni yamaç sularının ve organize sanayi çevresindeki kuru derelerin taşmasıyla su bastığına işaret ederek, bu bölgede arazi sularının yönlendirilmesi için kuşaklama kanalı açıldığı, halen kanal genişletme çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
Çaybaşı ilçesindeki Kuruderenin taşması sonucu Çaybaşı-İkizce yolu üzerindeki Kurudere köprüsünün yıkıldığını ve yolun trafiğe kapandığını hatırlatan Acu, şunları kaydetti:
"Bölgeye bir ekskavatör ve iki kamyon sevk edilerek yıkılan köprünün olduğu kısımda çalışmalara başlanmıştır. Perşembe ilçesi Medreseönü Mahallesi içinden geçmekte olan Kalındeğirmen deresinin taşmasıyla dere boyunca devam eden grup yolu trafiğe kapanmıştır. Taşkın anında bir adet ekskavatör ve bir adet kamyon gönderilerek dere üzerinde tıkanmış menfezler açılmış su seviyesinin düşmesi sonrasında da taşkınla gelen rusubat temizlenerek taşınmıştır."
- "Tıkanan çok sayıda menfeze müdahale edilmiştir"
İkizce ilçesi Akçay deresi üzerinde fındık işçilerinin konakladığı alanda bir dozerin hazır bekletildiğini vurgulayan Acu, "Suların düşmesiyle beraber söz konusu kısımda bozulan seddelerin yeniden tanzimi için makineli çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmalar yanında münferit olarak bir ekskavatör ile taşkın bölgesinde muhtelif noktalarda küçük derelerde tıkanan çok sayıda menfeze müdahale edilmiştir." açıklamasında bulundu.
Acu, bu çalışmalar sırasında DSİ 75. Şube Müdürlüğünde görevli idareci, mühendis, tekniker, operatör, şoför olmak üzere 30 personel dışında DSİ Samsun 7. Bölge Müdürlüğünden de 20 personelin etkin görev yaptığını aktardı.
Sel afeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet tarafından bölgede inceleme yaptıklarını anımsatan Acu, dere yataklarına gerek konut, gerek iş yeri yapımıyla alakalı bundan sonrasında çok daha hassas olunması gerektiğinin altını çizdi.
Acu, "DSİ olarak vatandaşlarımızı taşkın tehlikelerine karşı korumak için üst havzalarda teraslama, alt havzalarda ise dere ıslah çalışmaları yürütüyoruz. Bütün havzayı masaya yatırarak önce yukarı havzadan başlayıp, dereye kadar olan kısmı bir bütün halinde ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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