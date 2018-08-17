DSİ Ordu'daki selin yaralarını sarıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Ordu'daki şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sele ilişkin bölgede çalışmalar sürdürülüyor.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, yaptığı yazılı açıklamada, 8-10 Ağustos'ta kentte etkili yağışlar sonucu taşkınlar olduğunu anımsattı.

DSİ tarafından etkili yağışın başladığı andan itibaren taşkın tehdidi bulunan alanlara iş makinesi sevki yapıldığını belirten Acu, "Ünye Cevizdere Irmağı'nda, 8 Ağustos'ta gece yarısı başlayan yağışlarla saat 14.00'de Cevizdere'de maksimum debiye çıkılmıştır. Taşkın sahasına acilen idaremizce üç adet dozer sevk edilerek çalışmalara başlanmıştır. Bölgeye iki adet ekskavatör, 7 adet kamyon görevlendirmesi daha yapılmış olup idari imkanlarla sedde tanzimi yapılarak taş tahkimat çalışmalarına başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ünye ilçe merkezinden geçen Tabakhane deresindeki köprülerin taşkınla gelen ağaçlarla tıkanma ihtimaline karşı bir ekskavatör ve iki kamyon gönderildiğini aktaran Acu, "Yağışların devam ettiği iki gün boyunca bu makineler hazır bekletilmişti. Yağışların kesilmesi ve su seviyesinin düşmesiyle birlikte Tabakhane deresinin memba yönünde, taşkınla gelen rusubatın (birikinti) temizlenmesi amacıyla makineli çalışma başlatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.