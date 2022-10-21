DSİ personel alımı ne zaman? DSİ personel alımı başvuruları ne zaman? Devlet Su İşleri personel alımı başvuru şartları

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından personel alımı ilanı yayınlandı. Farklı pozisyonlarda gerçekleştirilecek alımlar için başvurular 23 Ekim 2022'de sona erecek. Peki DSİ personel alımı ne zaman? DSİ personel alımı başvuruları ne zaman? İşte Devlet Su İşleri personel alımı başvuru şartları...

DSİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sözleşmeli bilişim personeli kadrosu için 7 personel alımının yapılacağını duyurdu. İşte alım yapılacak kadrolar:

Kıdemli Sistem Uzmanı: 1 personel

Kıdemli Veritabanı Uzmanı: 1 personel

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı: 2 personel

Fron-End (Önyüz) Yazılım Geliştirme Uzmanı: 1 personel

Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı: 1 personel alımı

Yazılım Analiz ve Tasarım Uzmanı: 1 personel

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Personel alımı başvuruları online ortamda alınacak. e-Devlet– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresleri üzerinden başvurular yapılacak. 12 Ekim'de başlayan başvurular 23 Ekim'e kadar devam edecek.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler),

d. Ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğeri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f. Belgeleme ve raporlama usulüyle çalışmaya yatkın, uzaktan çalışmaya, esnek çalışma saatlerine ve şehir dışı görevlendirme imkanına açık olmak.

g. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini (Transkript, Sertifika vb.) belgelemek,

h. Hedeflere yönelik ve sonuç odaklı çalışabilmek, analitik düşünme, planlama, organizasyon, iş takibi, ekip çalışması ve iletişim becerileri gelişmiş, iyi derecede raporlama ve sunum becerilerine sahip olmak,

i. Esnek çalışma saatlerine ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

