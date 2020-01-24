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DSİ’den Diyarbakır ve Kütahya’ya yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü çalışanlarının 57 yıl önce başlattığı köy okullarına yardım kampanyası kapsamında tedarik edilen malzemeler, Diyarbakır ve Kütahya’ya gönderildi.1963 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çalışanlarının başlattığı ve her yıl gönüllülük esasına göre artarak devam ettirdiği köy okullarına yardım kampanyası ile eğitim çağındaki öğrencilerin temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü çalışanlarının 57 yıl önce başlattığı köy okullarına yardım kampanyası kapsamında tedarik edilen malzemeler, Diyarbakır ve Kütahya’ya gönderildi.
1963 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çalışanlarının başlattığı ve her yıl gönüllülük esasına göre artarak devam ettirdiği köy okullarına yardım kampanyası ile eğitim çağındaki öğrencilerin temel ihtiyaçları karşılanıyor. DSİ çalışanlarının sosyal sorumluluk kabul ederek başlattığı öğrenci yardımları için bu sene Diyarbakır Hazro Kavaklıboğaz İlkokulu ve Kütahya Seyit Ömer İlkokulu belirlendi. DSİ çalışanlarının bağışları ile alınan kırtasiye, giyim, oyuncaklar, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Toplantı Salonu’nda sergilendi. Sergiye Genel Müdür Mevlüt Aydın ve Genel Müdür Yardımcıları Şadiye Yalçın, Oğuz Kasap, Faruk Fıratoğlu ve DSİ çalışanları katıldı. DSİ Genel Müdürü Aydın, yardım kampanyasının gerçekleştirilmesinde emeği geçen çalışanlara teşekkür etti. Hazırlanan yardım kolileri Diyarbakır ve Kütahya’daki okullara gönderildi.

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