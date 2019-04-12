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DSİ'den Fırat havzasında taşkın uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 22:47 | Son Güncelleme

DSİ'den Fırat havzasında taşkın uyarısı

GAZİANTEP (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Fırat havzasında yüksek yağış öngörüleri nedeniyle Atatürk, Birecik ve Karkamış barajlarında taşkın yaşanmasına karşı bölge halkına uyarıda bulundu.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında ülke genelinde görülen yoğun yağışların, Fırat havzasında da etkili olduğu hatırlatıldı.

Nisan ayı başından itibaren gerçekleşen yağışlar ve buna bağlı olarak barajlara giren akımlar sonucu baraj seviyelerinin hızla yükseldiği ifade edilen açıklamada, Küresel Hava Tahmin Merkezlerinin, nisan ayı sonuna kadarki yağış öngörülerinin, Fırat havzası için yine oldukça yüksek mertebede olduğu kaydedildi.

Bugün itibarıyla 537,26 metre olan Atatürk Barajı seviyesinin 15-22 Nisan tarihleri arasında muhtemel yağışlara ve yan derelerden gelen akımlara bağlı olarak daha da üst kotlara çıkma ihtimalinin gündeme geldiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu nedenle barajda bütün ünitelerin tam kapasite çalıştırılması, yan derelerden gelen suların artması ihtimaline karşın Atatürk, Birecik ve Karkamış barajlarının mansaplarında gerekli uyarıların yapılması uygun olacaktır. Özellikle Karkamış Barajı mansap adasındaki can ve mal riski göz önüne alınarak, yerleşik nüfusun tahliye edilmesi gündeme gelebilecektir."

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Atatürk Barajı Birecik Barajı DSİ Genel Müdürlüğü Fırat Havzası Karkamış Barajı Sel ve taşkın uyarısı

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