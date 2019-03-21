HABER

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:36 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri (DSİ), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Hatay’da baraj yok" dediği ildeki son 17 yıl içerisinde tamamlanan ve yapımına devam edilen baraj ve göletlerin durumunu açıkladı.DSİ 6.

Devlet Su İşleri (DSİ), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Hatay’da baraj yok" dediği ildeki son 17 yıl içerisinde tamamlanan ve yapımına devam edilen baraj ve göletlerin durumunu açıkladı.
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, sulama, enerji ve içme suyu amaçlı inşa edilen 35 bin 540 dekar sulama kapasiteli Büyükkaraçay Barajı inşaatının 2018 yılında tamamlandığını, 6 bin 280 dekar sulama kapasiteli Yayladağı Barajı’nın 2000 yılında, 2 bin 480 kapasiteli Demrek Göleti’nin 2009, 2 bin dekar sulama kapasiteli Karamanlı Göleti’nin 2000 ve 820 dekar sulama kapasiteli Kurtlusoğuksu Göleti’nin ise 2017 yılında tamamlandığını bildirdi.
Bin 610 dekar sulama kapasiteli Tanışma Göleti inşaatının bittiği, sulama şebeke çalışmalarının devam ettiği, 346 bin 140 dekar sulama kapasiteli Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi çalışmasının devam ettiği, bu yıl içinde bitirileceği, 604 bin 200 dekar sulama kapasiteli Reyhanlı Barajı’nın ise 2019 yılı içinde tamamlanacağı belirtilen açıklamada, Ballıöz Baraj, Altınkaya Göleti, Pirinçlik Barajı, Çökek Barajı, Şakşak Barajı ve Mustafa Kemal Paşa Göleti çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil kontrol altına alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Listede Türkiye de var

NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Listede Türkiye de var

'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.