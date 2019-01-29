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DSİ’den, İzmir’in o barajına karşı acil kod ile uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

Meteoroloji 2.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, son 38 yılın en yağışlı ocak ayını geçiren İzmir’de bazı barajlar yüzde yüz doluluk oranına yaklaştı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne bağlı 2. Bölge Müdürlüğü de, çok acele kodu ile gönderdiği yazıda, bugün yağacak yağmurlara karşı Balçova barajında tam doluluk olabileceğini ve baraj kapaklarının açılma ihtimaline karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması konusunda uyarıda bulundu.
Son yılların en yağışlı dönemini geçiren İzmir’de, barajlar yüzde yüz yüz doluluk oranına yaklaştı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, 1-24 Ocak 2019 tarihleri arasında metrekareye 299.3 kilogram yağış düştü. Bu durum, son 34 yılın en yağışlı ocak ayı olarak kayıtlara geçti.
Son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı da dikkat çekti. Son verilere göre; Ürkmez Barajı yüzde 99.76, Güzelhisar Barajı yüzde 88.97, Alaçatı Barajı yüzde 83.28, Balçova Barajı 84.72’lik su seviyesine ulaştı. Yağan yağmurlar, şehrin su ihtiyacının karşılanması için önem kazanırken, yine Tahtalı Barajı yüzde 52.78, Gördes Barajı yüzde 12.62 su seviyesine geldi.

DSİ’den acil kod ile baraj uyarısı: "Tahliye planlanmaktadır"
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2. Bölge Müdürlüğü, devlet kurumlarına acil kodla bir yazı gönderdi. Yazıda, Balçova Barajı’nın doluluk oranına dikkat çekilerek, "İzmir ili Balçova ilçesi, Balçova Barajı’nda, 25 Ocak 2019 tarihi itibariyle su seviyesi 142.56 metre, yüzde 84.23 brüt doluluk olarak ölçülmüştür. Yağış periyodu ve taşkın işletme kotu dikkate alındığında; baraj güvenliği açısından, 25 Ocak 2019 Cuma saat 16.00’dan itibaren değişkenlik arz edecek şekilde tahliye amacıyla su bırakılması planlanmaktadır. Yöre halkının ve dere yatağı civarında yer alan; tesis, kurum ve kuruluşların, işletmelerin can ve mal emniyeti bakımından taşkın periyodu sonuna kadar Ilıca Deresi yatağına yaklaşmamaları için uyarılması hususunda gereğinin yapılmasını arz-rica ederiz" şeklinde uyarıda bulundu.

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