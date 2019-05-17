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DSİ’ye ait sulama borusu patladı ekili araziler su altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde DSİ’ye ait sulama borusunun patlaması sonucu yüzlerce dönüm ekili arazi ile bazı evleri su bastı.Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Yıldız kırsal Mahallesi yakınlarından geçen DSİ’ye ait sulama borusu, bilinmeyen bir nedenle patladı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde DSİ’ye ait sulama borusunun patlaması sonucu yüzlerce dönüm ekili arazi ile bazı evleri su bastı.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Yıldız kırsal Mahallesi yakınlarından geçen DSİ’ye ait sulama borusu, bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu yüzlerce dönüm ekili arazi sular altında kalırken bir lokantaya ait çadır da üzerinde biriken suya dayanamayarak çöktü. Evlere kadar ulaşan su, binlerce liralık maddi zarara neden oldu. Zararlarının çok fazla olduğunu iddia eden çiftçiler, başta DSİ olmak üzere yetkililerin en kısa zamanda mağduriyetlerini gidermelerini istedi. DSİ’nin patlayan boruları sağlam tamir etmediğini ve bu sorunun sürekli yaşandığını iddia eden çiftçiler, kendi imkanlarıyla evlere kadar ulaşıp tarım arazilerini basan suları tahliye etmeye çalıştı.

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