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DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

02.03.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

Dünya Sağlık Örgütü, dün gece bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler bünyesindeki kurum koronavirüsün 2021'de bitmeyeceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey direktörlerinden Michael Ryan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ryan, koronavirüs salgınının bu yılın sonunda bitmesinin gerçekçi olmadığını söyledi.

Türkiye’de dün açıklanan normalleşme tablosu.

Buna rağmen Ryan, gerekli önlemlerin alınarak hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarının düşürülebileceğini vurguladı. Dünya çapında koronavirüs vakalarının son 6 haftadır düşüşte olduğunu söyleyen Ryan, “Koronavirüs salgınının bu yıl sonunda biteceğini düşünmek çok erken ve gerçekçi değil. Fakat eğer akılcı hareket edersek pandeminin getirdiği hastaneye kaldırılma oranı ve ölüm oranı gibi trajedileri ortadan kaldırırız” dedi.

Ryan, son dönemde salgınla mücadele kapsamında iyi işler yapıldığını açıklayarak, “Şu an virüs kontrol altında” dedi.

DSÖ: 7 HAFTADA İLK KEZ ARTTI

Fakat Ryan’ın bu açıklamasından sonra Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bir açıklama yaptı.

Ghebreyesus, açıklamasında, “Bildirilen vakalar, DSÖ’nün 6 bölgesinden 4'ünde arttı. Bu bölgeler Amerika, Avrupa, Güney Doğu Asya ve Doğu Akdeniz oldu” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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