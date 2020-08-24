DSÖ: 6-11 yaş aralığındaki çocuklar da maske takmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 12 yaşın altındaki çocukların virüsü yetişkinler kadar çok yaymadığına yönelik var olan hakim düşüncenin aksine, 6-11 yaş aralığındaki çocukların bazı durumlarda maske takmalarının koronavirüsün yayılmasını büyük ölçüde engelleyeceğini açıkladı. 6 ile 11 yaş arasındaki çocukların maske takıp takmaması gerektiği konusunda örgüt, bu kararın çocukların yaşadığı bölgedeki Covid-19 vakalarının yaygınlığına, çocuğun güvenli bir şekilde maskeyi kullanıp kullanamayacağına ve maskeyi çıkarıp takarken bir yetişkin gözetiminde olup olmamasına göre verilmesi gerektiğini belirtti. Çocuklar da risk altında DSÖ uzmanlarından Maria Van Kerkhov, koronavirüse yakalanan çocukların büyük bir bölümünün hafif semptomlar gösterdiği ya da hiç semptom göstermeden hastalığı atlattığını belirtti. Ancak, bazı çocukların daha şiddetli semptomlar gösterebileceği hatta hayatını kaybedebileceği konusunda da uyardı. John Hopkins Üniversitesi'nin son verileri, dünya çapında 23 milyon kişinin koronavirüse yakalandığını ve 809 bin kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor. Uzmanlar bu sayıların sınırlı test kapasitesi, takibi yapılmayan hafif semptomlar ve bazı diğer faktörlerden dolayı pandeminin gerçek etkisini yansıtmadığını ifade ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü aylardır hükümetleri yaygın maske kullanımı konusunda uyarıyor. Örgüt, maske takan insanların da bilmeden virüsü yayabileceğini, temiz olmayan ellerle yüzü ellemenin sonrasında da virüsün yayılabileceği konusunda endişelerini belirtmiş, maske sıkıntısı yaşanan günlerde bile sağlık personelinin maske takması gerektiği konusunda uyarmıştı. O zamandan beri, araştırmacılar virüsün insanlar konuştuğunda, güldüğünde, şarkı söylediğinde veya hapşırdığında çıkan damlacıklar yoluyla bulaştığını kanıtladı ve maske takmanın da insanların maruz kalacağı virüs miktarını büyük ölçüde azaltacağını açıkladı. Dünyanın pek çok ülkesinde, toplu taşıma araçlarını da kapsayan pek çok kapalı alanda 12 yaşından büyük herkes için maske takma zorunluluğu var. Araştırmalarla virüsün daha iyi anlaşılmasıyla beraber DSÖ, 6 yaşından küçük çocukların maske takmasına gerek olmadığını açıklarken, 12-18 yaş arasındakilerin yetişkinlerle benzer şekilde özellikle sosyal mesafe kuralının sağlanamadığı yerlerde ve vaka sayısının yüksek olduğu yerlerde maske takmasını tavsiye etti.