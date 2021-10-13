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DSÖ açıkladı: Bu yılın en düşük rakamları

13.10.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerde düşüşün sürdüğünü ve bu yılın en düşük can kaybı rakamlarının görüldüğünü açıkladı.

DSÖ açıkladı: Bu yılın en düşük rakamları

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

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Birçok ülkenin, bu yılın sonuna kadar nüfuslarının yüzde 40'ına Kovid-19 aşısı yaptırma hedefine ulaşamama riskinin bulunduğunu belirten Ghebreyesus, "Aşı piyasasından fiili olarak dışlanan ve çoğu Afrika'da bulunan 56 ülke, eylülün sonuna kadar nüfuslarının yüzde 10'unu aşılama hedefine ulaşamadı." dedi.

Ghebreyesus, Kuzey Kore, Eritre ve Brundi'de ise henüz aşılamaların başlamadığı bilgisini paylaştı.

Aşılama hedefine ulaşamayan ülkelerin büyük çoğunluğunun aşı tedarik sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Küresel aşı tedariklerini kontrol eden ülke ve firmalara, bir kez daha COVAX ve AVAT programlarına aşı yollamayı önceleme çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

"BU YILIN EN DÜŞÜK RAKAMLARI"

Ghebreyesus, dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlere ilişkin son gelişmeleri ise "Haftalık Kovid-19 ölümlerindeki düşüş sürmekte ve an itibarıyla bu yılın en düşük rakamlarında seyretmektedir." ifadeleriyle değerlendirdi.

Buna karşın dünyada haftalık Kovid-19 can kayıplarının, yaklaşık 50 binlerde ilerlemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Avrupa dışındaki bölgelerde de can kayıpları azalıyor. Bazı ülkelerde ise yeni dalgalar ve can kaybı artışları gözlemleniyor." açıklamasında bulundu. (AA)

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