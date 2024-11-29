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DSÖ açıkladı: Her 7 gençten 1'i bu sorunu yaşıyor! 15-29 yaş grubunda 3. ölüm nedeniymiş

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.11.2024 13:34
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 7 gençten 1'inin ruh sağlığı sorunları yaşadığını bildirdi.

DSÖ açıkladı: Her 7 gençten 1'i bu sorunu yaşıyor! 15-29 yaş grubunda 3. ölüm nedeniymiş

Ghebreyesus, ruh sağlığı sorunlarına ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, dünya genelinde 7 gençten 1'inin ruh sağlığı sorunları yaşadığını belirterek, intiharın 15-29 yaş grubunda 3. ölüm nedeni olduğunu kaydetti.

yorgunluk

DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) rehberliğinin, her ülkenin çocuklar ve gençler için ruh sağlığı hizmetlerine erişimi ve bakım kalitesini iyileştirmek için nasıl harekete geçebileceğini gösterdiğini dile getiren Ghebreyesus, "Bu rehberliğin değişime ilham verebileceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

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