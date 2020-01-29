HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. DSÖ Acil Durum Komitesi, koronavirüsü için yeniden toplanıyor

DSÖ Acil Durum Komitesi, koronavirüsü için yeniden toplanıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2020 20:49 | Son Güncelleme

Komite, koronavirüsüne ilişkin küresel acil durum ilan edilip edilmemesine karar verecek - Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye, teyitli vaka sayısı da 6 bine ulaştı

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde yarın yeniden toplanacak.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'e yaptığı ziyaretin hemen ardından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Komite'nin yeniden toplanacağını duyurdu.

Ghebreyesus, 6 bin 65 koronavirüsü vakasının teyit edildiğini, 132 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi, salgının yayılma potansiyelinin çok yüksek olduğu uyarısında bulundu.

DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da "Görev çok zor ama sorumluluk devasa. Endişeliyiz. Çok büyük bir hastalığımız var ama panzehirimiz yok." dedi.

Ryan, Çin dışında 51 ülkede 71 koronavirüs vakasının tespit edildiğini belirtti.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada da Acil Durum Komitesinin yarın Ghebreyesus'un başkanlığında koronavirüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilanı konusunu yeniden ele almak için toplanacağı belirtildi.

Toplantının TSİ 13.30'da başlayacağı, 21.30'da da basın toplantısı düzenleneceği kaydedildi.

DSÖ Acil Durum Komitesi 23 Ocak'ta toplanmış, toplantının ardından Çin’de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Kolunuzdaki uyuşma geçmiyorsa... Bakın sebebi neymişKolunuzdaki uyuşma geçmiyorsa... Bakın sebebi neymiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acil Durum Komitesi DSÖ koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Corona virüsü Çin'de ortaya çıktı! Hızla yayılmaya devam ediyor

İşte korona virüsüyle ilgili bilinmeyenler

Kışın cilt bakımında en büyük kurtarıcınız güneş koruyucu ve nemlendirici!

Kışın cildinizin iki kurtarıcısı var!

Kol uyuşması neden olur? Eğer omzunuza vuruyorsa...

Kolunuzdaki uyuşma geçmiyorsa... Bakın sebebi neymiş

Demans hastalarına nasıl davranılır? Demans hastalarında 'Lady Diana' etkisi

Demans hastalarında 'Lady Diana' etkisi

Diz sakatlığı tedavisi zamanında yapılmalı

Diz ağrısını sonraya bırakmayın! Zamanında tedavi edilmezse...

Kış depresyonu belirtilerine dikkat! Uyku ve yeme ihtiyacı artıyorsa...

Uyku ve yeme ihtiyacınız artıyorsa dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.