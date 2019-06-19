DSÖ: Antibiyotikler yanlış kullanılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre bunun en büyük nedenlerinden birisi antibiyotiklerin yanlış kullanılması.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) antibiyotik direncinin dünya çapında ürkütücü boyutlara ulaştığını bildirdi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus konuyla ilgili açıklamasında, "Antibiyotik direnci, 100 yıllık tıbbi gelişimi yok etme tehlikesi taşıyor" dedi. Sağlık alanındaki çalışmalar içinde en acil çözüm bulunması gereken konunun bu olduğunu kaydeden Ghebreyesus, DSÖ’nun mevcut antibiyotikleri üç gruba ayırdığını ifade etti. Buna göre birinci kategoride olanlar ciddi enfeksiyon hastalıklarında kullanılacak. İkinci kategoridekiler tercihen elde bulundurulacak ancak sık görülen enfeksiyonlarda her zaman kullanılmayacak. Üçüncü kategoriye dahil edilenler ise son çare olarak düşünülmesi gereken antibiyotikler olacak.

Yanlış antibiyotik kullanımı

Ghebreyesus bu kategorilendirmeye gitmedeki amacın, ikinci ve üçüncü gruplardaki antibiyotiklere karşı direnç gelişememesi için daha tasarruflu kullanılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Bazı ülkelerde antibiyotiklerin yanlış kullanıldığını dile getiren DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, buna örnek olarak sadece bakteriyel hastalıklara karşı etkili olan antibiyotiklerin virüs hastalıkları için kullanılmasını ya da doğrudan hedefe yönelik ilaçların verilebileceği hastalara geniş etkili antibiyotikler verilmesini gösterdi.