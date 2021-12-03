DSÖ: Aşı üreticileri hazırlıklara şimdiden başlamalı

Biontech CEO'su Şahin ise yılda bir aşı gerekeceğini söyledi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün yeni Omicron varyantı karşısında paniğe kapılmama çağrısı yaptı. DSÖ Bilim Bölümü Başkanı Soumya Swaminathan, yeni varyanta karşı mücadelede mevcut aşılarda değişiklik yapmanın gerekip gerekmediğini söyleyebilmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Omicron'un baskın varyant haline gelip gelmeyeceğini kestirmenin de imkansız olduğunu belirten Swaminathan, "Verilebilecek en iyi tepki hazırlıklı olmak" dedi. DSÖ yetkilisi, "Şu an Delta dünyadaki bulaşların yüzde 99'unu oluşturuyor. Yeni varyantın diğerini geride bırakarak dünyada baskın hale gelmesi için daha bulaşıcı olması gerekecek. Bu mümkün. Ama önceden kestirebilmek mümkün değil. Beklememiz gerekiyor. Umalım ki daha yumuşak olsun" diye konuştu.

DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier de öncesinde yaptığı açıklamada aşı üreticilerinin, aşılarda değişiklik olasılığı karşısında hazırlıklı olmaları çağrısı yapmıştı. Lindmeier, "Son alarm zilleri çalana kadar beklememek iyi olacaktır" dedi.

Biontech CEO'su Şahin: Yeni aşı gerekecek

ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte Comirnaty aşısını üreten Alman Biontech şirketinin CEO'su Uğur Şahin, gerekmesi durumunda aşıda değişiklikleri hızlı bir şekilde yapabileceklerini düşündüklerini belirtti. Aşıda güncelleme gerekip gerekmeyeceğinin önümüzdeki haftalarda açıklığa kavuşacağını belirten Şahin, mevcut aşıların mutasyonlara rağmen ağır hastalık vakalarına karşı koruma sağlamasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Şahin, "Temelde bu yeni varyanta karşı günün birinde yeni bir aşıya ihtiyaç olacağına inanıyorum. Soru, ne aciliyette olacağı" diye konuştu.

Aşı güncelleme çalışmalarına halihazırda başlandığını belirten Şahin, "Üçüncü dozlar yüzde 85-90'lık koruma sağlamaya devam ederse aşı geliştirmek için daha fazla zamanımız olacak" dedi.

"Yılda bir aşı norm haline gelecek"

Yeni varyantın beklediğinden daha önce ortaya çıktığını belirten Biontech CEO'su, virüsteki mutasyonların, mevsimlik grip aşılarında olduğu gibi korona aşılarının da yılda bir kez yapılacağı yeni bir norm anlamına geldiğini söyledi.

2019 Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs şimdiye kadar dünyada yaklaşık 264 milyon kişiye bulaştı ve 5 milyon 480 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Başta zengin ülkeler olmak üzere pek çok ülkede üçüncü doz aşılamaya hız verilirken hatırlatma aşısı bilim insanları arasında tartışmalı. DSÖ ve pek çok bilim insanı, virüsü durdurmanın yolunun üçüncü dozdan ziyade yoksul ülkelerin aşıya erişimini sağlamaktan geçtiğini vurguluyor.

rtr,/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

