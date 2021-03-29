DSÖ: Aşıların yüzde 76'sı on ülkeye gitti

Covax girişimi çerçevesinde 60 yoksul ülkeye ise şimdiye kadar 32 milyon doz dağıtılabildi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada şu an mevcut aşı dozlarının yüzde 76'sının toplam 10 ülke tarafından kullanıldığına işaret ederek aşı dağıtımında küresel adaletsizlik uyarısında bulundu.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında zengin ülkelerin tutumunu eleştirerek "Küresel kriz küresel yanıtlar gerektirir. Küresel çözüm dayanışmayla başlar" dedi.

DSÖ, aşıların yoksul ülkelere dağıtımı için kurulan Covax girişimi aracılığıyla yıl sonuna kadar gelişmekte olan ülkelerdeki nüfusun yüzde 25'inin aşılanmasının mümkün olabileceğini düşünüyor. Ancak bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için 25 milyar euroluk kaynak açığı bulunuyor. Covax çerçevesinde şimdiye kadar 60 yoksul ülkeye yaklaşık 32 milyon doz aşı sağlandı.

DSÖ'ye ziyarette bulunan Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller de Afrika ve Latin Amerika'nın salgından çok ağır etkilendiğine işaret ederek "Virüsü durduracak dayanışma bu değil. Sadece salgını dünya çapında sona erdirdiğimizde kazanmış olacağız" dedi.