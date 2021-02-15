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DSÖ AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi

15.02.2021 22:48 | Son Güncelleme:
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DSÖ AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi

Dünya Sağlık Örgütü, İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca firmasının Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi.

Muhafaza etmesi daha kolay olan aşının yoksul ülkelere gönderilmesi hedefleniyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca firması tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım izni verdi. Bu adımla yoksul ülkelere milyonlarca doz aşı ulaştırılması hedefleniyor.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Covid-19 salgınını kontrol altına almak için bugün her zamankinden daha fazla umudumuzun olması için nedenimiz var” dedi.

Dünya çapında yaklaşık 172 milyon kişi aşı olurken, bugüne kadar aşıların çoğu daha zengin ülkelere gitti. Muhafaza etmesi ve ulaşımının sağlanması bakımından rakiplerine göre daha kolay olan İngiliz-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca aşısı, Covax adlı uluslararası bir program kapsamında fakir ülkelere gönderilecek aşıların çoğunu oluşturacak.

DSÖ AstraZeneca aşısını 65 yaş üstü için de tavsiye ediyor

DSÖ’nün aşılama konusunda uzman grubunun başkanı Alejandro Cravioto, geçen hafta yaptığı açıklamada, 18 yaşın üzerindeki her yaş için AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı aşısını tavsiye etmişti. Uzmanlar, elde edilen ön araştırma sonuçları doğrultusunda, bu aşının etken maddesinin 65 yaş grubu için etkili ve güvenli olmasının muhtemel olduğunu söylemişti.

Almanya'da yetkili sağlık kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), AstraZeneca firmasının ürettiği koronavirüs aşısını sadece 18-64 yaş aralığı için tavsiye ediyor. Komisyon, aşının 65 yaş üstü için de etkili olduğunu gösteren verilerin mevcut olmadığını belirtiyor.

DSÖ'den azalan koronavirüs vakalarına karşı iyimserlik uyarısı

DSÖ Genel Direktörü Mike Ryan pazartesi günü yaptığı açıklamada, dünya çapında azalan koronavirüs enfeksiyonu sayısı karşısında büyük bir iyimserliğe karşı uyarıda bulundu. “Bu virüs hala çok bulaşıcı” diyen Ryan, virüse karşı bir zaferin henüz görünürde olmadığını belirtti.

Ryan, virüsün seyrinin bir süreliğine azalıyor gibi olduğunu ama ancak sonrasında geçen sonbaharda olduğu gibi, ani bir artışın takip edebileceğini ifade etti. Ancak sayıları giderek artan aşılama sayesinde durumun birkaç ay içinde bugünkünden daha farklı görünebileceğini söyledi.

AFP,rtr,epd,dpa/DÇÜ,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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