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DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Aşı kış aylarına yetişmeyecek

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2020 16:55 | Son Güncelleme

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, “Üçüncü aşama testlerin devam ettiği 6 aşı çalışması var. Büyük olasılıkla aşı bu kışa yetişmeyecek. Umarım gelecek yılın ortalarına hazır olur” dedi.

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Aşı kış aylarına yetişmeyecek

Dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 50 milyonu, ölümler ise 1 milyon 250 bini geçti. Avrupa'da salgın yayılım hızı arttı. NTV’den Deniz Kilislioğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge ile konuştu.

Aşı ne zaman hazır olacak? sorusuna Kluge şu cevabı verdi.

"Üçüncü aşama testlerin devam ettiği 6 aşı çalışması var. Çok fazla kişi üzerinde deneniyor. Ancak bu konuda henüz kimsede net bir yanıt yok. Büyük olasılıkla aşı bu kışa yetişmeyecek. Umarım gelecek yılın ortalarına hazır olur. Dünya Sağlık Örgütü çabaları organize etmek için görülmemiş bir hızla çalışıyor. Ancak bilimin zaman aldığını unutmamak gerekiyor. Yani aceleye getiremeyeceğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Bazı testlere ara verildi. Ama bu beklenen bir durumdu. Zorlanacak bir durum değil yani birkaç ay daha var. Ama asıl konu üretilecek aşıya eşit ve adil olarak ulaşımın sağlanması. Özellikle yoksul ve tehlike altındaki insanlar açısından."

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