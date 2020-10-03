DSÖ Avrupa Ofisi'nden Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine övgü

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa'da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin semptom göstermeyen kişiler de dahil olmak üzere tarama testlerini yapabilmek amacıyla Nisan ayındaki günlük test kapasitesini, Ağustos ayından itibaren üç katına çıkarmasını ve virüsün yayılmasını önleme stratejisini takdire şayan bulmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin stratejisinin, sağlık sisteminin semptom göstermeyen kişiler de dahil daha fazla insana ulaşabilmesini mümkün kıldığı belirtilen açıklamada, "Risk altındaki kişiler, şüpheli ve olası vakalar ve teyit edilen vakaların yakın temaslıları, test açısından önceliklendirilmektedir." denildi.

Test yapılmasının, salgının kontrol altına alınmasında önemli bir tedbir olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Türkiye, semptom gösteren ya da göstermeyen tüm Kovid-19 pozitif vakalarını izole etmektedir. Bu yaklaşım, bulaş zincirini kırmak için bir ön koşuldur." değerlendirmesine yer verildi.