DSÖ: Avrupa’da her 17 saniyede bir kişi Covid-19’dan ölüyor

Bu Avrupa’da her 17 saniyede bir kişinin öldüğü anlamına geliyor.Koronavirüs salgınında aşı çalışmalarında ilerleme kaydedilse de vaka sayıları ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge Kopenhag’da düzenlediği online basın toplantısında Avrupa’da son bir haftada 29 binden fazla kişinin koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kluge, "Tünelin ucunda ışık göründü ama çok zor bir altı ay Avrupa’yı bekliyor" ifadelerini kullanarak bunun her 17 saniyede bir insanın yaşamını yitirdiği anlamına geldiğini söyledi.

Avrupa Bölge Direktörü Kluge dünya genelindeki bu güne kadar tespit edilen vaka sayılarının yüzde 28’inin, can kayıplarının ise yüzde 26’sının Avrupa’da olduğunu söyledi.

Geçen iki haftada Covid-19 bağlantılı ölümlerin yüzde 18 artış gösterdiğini belirten Kluge, günde 4 bin 500 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek kurallara uyulduğu takdirde bunun önlenebileceğini söyledi.

"Sağlık sistemleri sınırda"