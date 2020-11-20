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DSÖ: Avrupa’da her 17 saniyede bir kişi Covid-19’dan ölüyor

20.11.2020 13:20 | Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Avrupa’da salgında son bir haftada 29 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu Avrupa’da her 17 saniyede bir kişinin öldüğü anlamına geliyor.Koronavirüs salgınında aşı çalışmalarında ilerleme kaydedilse de vaka sayıları ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge Kopenhag’da düzenlediği online basın toplantısında Avrupa’da son bir haftada 29 binden fazla kişinin koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kluge, "Tünelin ucunda ışık göründü ama çok zor bir altı ay Avrupa’yı bekliyor" ifadelerini kullanarak bunun her 17 saniyede bir insanın yaşamını yitirdiği anlamına geldiğini söyledi.

Avrupa Bölge Direktörü Kluge dünya genelindeki bu güne kadar tespit edilen vaka sayılarının yüzde 28’inin, can kayıplarının ise yüzde 26’sının Avrupa’da olduğunu söyledi.

Geçen iki haftada Covid-19 bağlantılı ölümlerin yüzde 18 artış gösterdiğini belirten Kluge, günde 4 bin 500 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek kurallara uyulduğu takdirde bunun önlenebileceğini söyledi.

"Sağlık sistemleri sınırda"

Kluge'nin açıkladığı bazı olumlu gelişmeler de oldu. Kluge önceki hafta 2 milyondan fazla vaka tespit edildiğini ancak bunun geçen hafta 1,8 milyon vakaya gerilediğini kaydetti. Kluge Avrupa'da sağlık sisteminin artan vaka sayıları nedeniyle sınırlarına geldiğini de sözlerine ekledi.

Kluge Fransa’da yoğun bakım ünitelerinin 10 gündür yüzde 95 dolduğunu, İsviçre’de ise tamamen dolduğunu açıkladı.

DSÖ'ye göre 50'den fazla ülke bulunan Avrupa bölgesinde şimdiye kadar 15,9 milyon vaka tespit edildi, 355 bin kişi de yaşamını yitirdi. Avrupa'dan daha fazla vaka ve ölüm bildiren kıta Amerika oldu. Amerika kıtasında 23,8 milyon vaka tespit edildi, 686 bin 129 kişi de yaşamını yitirdi.

Ülke bazında en fazla vaka 11,2 milyon ile ABD'de bulunuyor. ABD'yi toplam vaka sayısında Hindistan, Brezilya, Fransa, Rusya ve İspanya izliyor.

Avrupa'da en fazla vaka 2 milyon 27 bin kişiyle Fransa’da, en fazla can kaybı ise 53 bin 274 kişinin öldüğü İngiltere’de tespit edildi.

Avrupa ülkeleri Ekim ayından bu yana artan vaka sayıları nedeniyle kısıtlamaları yeniden yürürlüğe sokmuştu.

dpa, DW /SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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