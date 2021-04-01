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DSÖ, Avrupa'daki aşı kampanyasının yavaşlığını eleştirdi

01.04.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Avrupa'da koronavirüse karşı yürütülen aşı kampanyasının yavaş ilerlemesini eleştirerek, artan vaka sayısı konusunda uyarıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüse karşı aşı kampanyasının Avrupa'da "kabul edilemez bir şekilde yavaş" yürütülmesini eleştirdi. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge Perşembe günü düzenlendiği basın toplantısında "aşının salgının üstesinden gelmek için en iyi yöntem olduğunu" vurgulayarak, Avrupa'da aşının yavaş dağıtımının pandeminin süresini uzattığına dikkat çekti.

Üretimin artırılarak ve bürokratik engellerin aşılarak aşı dağıtımının hızlandırılması gerektiğinin altını çizen Kluge, "Stoklarımızda bulunan her doz aşının kullanılması gerekiyor, hemen şimdi" dedi.

Vaka sayısı "kaygı verici"

Avrupa'da vaka sayılarının aylardır olmadığı kadar "kaygı verici" düzeyde bulunduğunu belirten Kluge, bir hafta içinde kaydedilen toplam vaka sayısının bundan dört hafta önce 1 milyondan az olmasına rağmen, geçen hafta bu sayının 1 milyon 600 bini aştığını belirtti.

Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin "hızla 1 milyon sınırına ilerlediği" uyarısında bulunan Kluge, kaydedilen toplam vaka sayısının yakında 45 milyonu aşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Varyantların artması uyarısı

DSÖ Avrupa Acil Durum Koordinatörü Dorit Nitzan da, koronavirüsün yayılma hızı azaltılamazsa, yeni virüs varyantlarının ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu. "Virüsün çoğalması ve yayılması ile birlikte kaygı yaratan yeni varyantların oluşma ihtimali de artıyor" diyen Nitzan, bu nedenle "temel tedbirlerle hastalığı kontrol altına almanın büyük önem" taşıdığını söyledi.

DSÖ Avrupa Direktörlüğünün sorumluluk alanında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 53 ülke yer alıyor.

AFP/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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