HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DSÖ: Avrupalıların yüzde 50'den fazlasına Omicron bulaşabilir

DSÖ: Avrupalıların yüzde 50'den fazlasına Omicron bulaşabilir

11.01.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü, iki ay içinde Avrupa'da yaşayanların yarısından fazlasına Omicron varyantının bulaşabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ: Avrupalıların yüzde 50'den fazlasına Omicron bulaşabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yüksek derecede bulaşıcı olduğu bilinen Omicron varyantının Avrupa'daki yayılma hızına karşı uyarıda bulundu. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, bugün dijital olarak düzenlediği basın toplantısında, Omicron mutasyonlarının insan hücrelerini daha hızlı etkisi altına alması nedeniyle aşılı ve iyileşmiş kişiler de dahil Avrupa'da yaşayanların yüzde 50'sinden fazlasına Omicron bulaşabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Washington Üniversitesi'ne bağlı araştırma enstitüsünün verilerine atıfta bulunan Kluge, "Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), bu ritimde Avrupa bölgesinde yaşayan nüfusun yüzde 50'sinden fazlasına önümüzdeki altı ila sekiz hafta içinde Omicron bulaşacağını tahmin ediyor" ifadelerini kullandı.

Kluge, açıklamasında "onaylanmış aşıların Omicron da dahil olmak üzere ağır hastalık ve ölümlere karşı koruma sağlamaya devam ettiğini" de vurguladı.

Avrupa'nın yanı sıra bazı Orta Asya ülkelerinden de sorumlu olan DSÖ'nün Avrupa temsilciliği, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 53 ülkeden sorumlu. Omicron, çok sayıda Avrupa ülkesinde şu anda baskın varyant haline gelmiş durumda.

Türkiye'de son durum

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün akşam yaptığı açıklamada Omicron varyantına karşı uyarıda bulundu. Halka koronavirüs önlemlerine uymaya çağıran Koca, "Omicron'un hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 10 Ocak'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; Türkiye'de son 24 saat içerisinde yapılan 403 bin 104 testten 65 bin 236'sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 141 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 38 bin 242 olarak açıklandı.

AFP,DW/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştuEski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.