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  4. DSÖ, Çin'in ilk vakalarını zamanında bildirmediğini kabul etti

DSÖ, Çin'in ilk vakalarını zamanında bildirmediğini kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2020 02:46 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, resmi internet sitesinde yaptığı bir düzenlemeyle Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcı ile ilgili örgüte bilgi vermediğini kabul etti.

DSÖ, Çin'in ilk vakalarını zamanında bildirmediğini kabul etti

Amerikan basınındaki haberlere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs takviminde yer alan ilk tarih olan 31 Aralık 2019 kısmındaki ifade değiştirildi. İlk ifadede virüsün ortaya çıkışının Çinli yetkililer tarafından raporlandığı belirtilirken, değişen açıklamada örgüt yetkililerinin virüsü Amerika merkezli bir siteye gönderilen basın açıklamasından tespit ettiği vurgulandı.

Bu durum örgütün salgın başlangıcında resmi olarak bilgilendirilmediği anlamını taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın salgının yayılmasını engellemek için gerekli önlemleri almamakla ve Çin'e yanlısı olmakla eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü, Çinli yetkililerin üzerine düşeni yaptığını savunmuştu.

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