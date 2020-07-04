DSÖ, Çin'in ilk vakalarını zamanında bildirmediğini kabul etti

Amerikan basınındaki haberlere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs takviminde yer alan ilk tarih olan 31 Aralık 2019 kısmındaki ifade değiştirildi. İlk ifadede virüsün ortaya çıkışının Çinli yetkililer tarafından raporlandığı belirtilirken, değişen açıklamada örgüt yetkililerinin virüsü Amerika merkezli bir siteye gönderilen basın açıklamasından tespit ettiği vurgulandı.

Bu durum örgütün salgın başlangıcında resmi olarak bilgilendirilmediği anlamını taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın salgının yayılmasını engellemek için gerekli önlemleri almamakla ve Çin'e yanlısı olmakla eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü, Çinli yetkililerin üzerine düşeni yaptığını savunmuştu.

