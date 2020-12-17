DSÖ, Covid-19'u araştırmak için Çin'e ekip gönderiyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki uluslararası bir ekibin salgına yol açan virüsü araştırmak üzere ocak ayının ilk haftasında Çin'e gitmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanları, mayıs ayında DSÖ'ye virüsün kaynağını ve tür engelini nasıl aştığını belirlemesi çağrısında bulunmuştu.

DSÖ liderliğinde 12-15 uluslararası uzmandan oluşan bir ekip, Çinli araştırmacılar tarafından toplanan insan ve hayvan örnekleri de dahil olmak üzere kanıtları incelemek ve çalışmalar yapmak için salgının merkezi Vuhan'a gitmeye hazırlanıyor.

'BAZI SONUÇLAR ALMALIYIZ'

Ekibin Danimarkalı üyesi Thea Fischer yaptığı açıklamada, ekibin Çin'de iki haftalık karantina süresi de dahil olmak üzere 6 haftalık bir görev için 'yılbaşından hemen sonra' yola çıkacağını ifade etti.

Fischer, yaptığı açıklamada "Şartnameye göre birinci aşamanın şimdiye kadar tamamlanmış olması gerekiyordu ve bazı sonuçlar almalıyız. Çin’e geldiğimizde aldığımız şey bu olursa harika olur. O zaman biz zaten ikinci aşamadayız" dedi.