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DSÖ, Covid-19'u araştırmak için Çin'e ekip gönderiyor

17.12.2020 14:04 | Son Güncelleme:
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DSÖ, Covid-19'u araştırmak için Çin'e ekip gönderiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki uluslararası bir ekibin, Covid-19 salgınına yol açan virüsün kökenini araştırmak amacıyla ocak ayının ilk haftasında Çin'e gitmesi bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki uluslararası bir ekibin salgına yol açan virüsü araştırmak üzere ocak ayının ilk haftasında Çin'e gitmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanları, mayıs ayında DSÖ'ye virüsün kaynağını ve tür engelini nasıl aştığını belirlemesi çağrısında bulunmuştu.

DSÖ liderliğinde 12-15 uluslararası uzmandan oluşan bir ekip, Çinli araştırmacılar tarafından toplanan insan ve hayvan örnekleri de dahil olmak üzere kanıtları incelemek ve çalışmalar yapmak için salgının merkezi Vuhan'a gitmeye hazırlanıyor.

'BAZI SONUÇLAR ALMALIYIZ'

Ekibin Danimarkalı üyesi Thea Fischer yaptığı açıklamada, ekibin Çin'de iki haftalık karantina süresi de dahil olmak üzere 6 haftalık bir görev için 'yılbaşından hemen sonra' yola çıkacağını ifade etti.

Fischer, yaptığı açıklamada "Şartnameye göre birinci aşamanın şimdiye kadar tamamlanmış olması gerekiyordu ve bazı sonuçlar almalıyız. Çin’e geldiğimizde aldığımız şey bu olursa harika olur. O zaman biz zaten ikinci aşamadayız" dedi.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) uzmanlarından Keith Hamilton da dünkü açıklamasında "Misyonun çok yakında gerçekleşeceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇİN VE DSÖ ÜZERİNDE GÜÇLÜ BİR BASKI VAR'

DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç ise, uluslararası ekibin mümkün olan en kısa sürede Çin'e gitmek için lojistik düzenlemeler üzerinde çalıştığını belirterek, "Ekibin ocak ayında seyahat etmesini umuyoruz" açıklamasında bulundu.

DSÖ'nün yürütme kurulunun 18 Ocak’ta açılması öncesinde ocak ayı başlarında ayrılmasının beklenirken, Çin ve DSÖ üzerinde güçlü bir baskı olduğu öne sürüldü.

Çin ise geçen günlerde, virüsün Vuhan keşfedilmeden önce yurtdışında var olduğunu öne sürerek, virüsün geçen yıl ithal dondurulmuş gıda ambalajları Avrupa'da dolaştığını iddia eden bilimsel makalelere atıfta bulunmuştu.


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