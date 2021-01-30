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DSÖ’den AB’ye aşı ihracat izni eleştirisi: Salgın sürecini uzatabilir

30.01.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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DSÖ’den AB’ye aşı ihracat izni eleştirisi: Salgın sürecini uzatabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşı ihracatını kontrol etmek için Avrupa Birliği (AB) tarafından başlatılan ihracat prosedürünü eleştirerek bu tür önlemlerin salgını uzatma riski taşıdığını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB), İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca ile aşı tedariki konusunda yaşanan tartışmaların ardından birlik topraklarında üretilen aşıların ihracına kontroller getirileceğini duyurdu. AB’nin aşıların ihracatını kontrol etmek için kontrol mekanizması başlatma kararı, Kovid-19 aşısı üreten AstraZeneca’nın Avrupa ülkelerine teslimatlarında gecikme yaşanacağını duyurması ile başlayan kriz sırasında geldi. Avrupa Komisyonu, aşıları devletler tarafından verilen "ihracat iznine" tabi tutan yönetmeliği kabul ederken, Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis kurulan mekanizmanın amacının "aşı üretimi hakkında kesin bilgi sahibi olmak ve şirketlerin bunları nereye göndermek istediklerini bilmek" olduğunu açıkladı.

"ÇOK ENDİŞE VERİCİ BİR EĞİLİM"

İki taraf arasında gerilim artarken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) AB’nin ihracat izni hamlesini "çok endişe verici bir eğilim" şeklinde nitelendirerek kınadı. İlaçlara erişimden sorumlu birimin genel müdür yardımcısı Mariangela Simao, "Küresel bir kamu malı olarak kabul edilebilecek şeylerin ihracatı üzerinde kısıtlamalar görmek her zaman bir endişe konusudur" dedi.

"AHLAKİ BAŞARISIZLIK"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise "aşı milliyetçiliğinin" salgın sürecini uzatabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ghebreyesus, aşı istiflemenin küresel eşitsizliği daha da genişletebilecek bir "ahlaki başarısızlık" olmasının yanı sıra, "salgını sürdüreceğini ve küresel ekonomik iyileşmeyi yavaşlatacağını" dile getirdi. (İHA)

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