DSÖ'den Avrupa'ya: Önlemler yoğunlaştırılsın

Kluge, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, 2020'de Avrupa'da 26 milyon kişide Kovid-19 vakası tespit edildiğini, 580 bin kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Avrupa bölgesinde 230 milyon kişinin 2021'e "tam karantina (kapatma)" altında girdiği bilgisini paylaşan Kluge, gelecek haftalarda daha fazla ülkenin karantina önlemlerini açıklayacağını ifade etti.

"DSÖ'nün bu virüsle ilgili ilk haber bülteninden bir yıl sonra, elimizde yeni araçlar ve çok daha fazla bilgi var." diyen Kluge, bununla beraber Kovid-19'un hızla yayılan türünün salgınla mücadelede yeni zorluklar getirdiğine dikkati çekti.

Kluge, bulaşıcı tüm virüsler gibi Kovid-19'un da zamanla "değişime uğradığını" ifade etti.

Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün Avrupa'da 22 ülkede tespit edildiğini vurgulayan Kluge, kıtanın salgınla mücadelede "kritik bir eşikte" olduğu uyarısında bulundu.

Mutasyona uğramış türe karşı halk sağlığı önlemlerinin yoğunlaştırılması çağrısı yapan Kluge, "Bu endişe verici bir durum. Yani kısa bir süre için (şimdiye kadar) yaptığımızdan daha fazlasını yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.