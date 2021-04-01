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  4. DSÖ'den Avrupa'ya tepki: Bu yavaşlık kabul edilemez!

DSÖ'den Avrupa'ya tepki: Bu yavaşlık kabul edilemez!

01.04.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü flaş bir açıklama yaptı. Avrupa'daki aşılama sürecinin yavaşlığının 'kabul edilemez' olduğu bildirildi.

DSÖ'den Avrupa'ya tepki: Bu yavaşlık kabul edilemez!

Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19 aşılama süreciyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. DSÖ, Avrupa'daki aşılama sürecinin yavaşlığının 'kabul edilemez' olduğu bildirildi.

DSÖ açıklamasında aşılamanın yavaşlığıyla birlikte Avrupa'da koronavirüs vakalarında son bir ayda önceki aylara göre yaşanan artışın kaygı verici olmayı aşacak kadar kötü bir duruma geldiğine dikkat çekildi.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge yaptığı açıklamada 'Aşılar salgından kurtulabilmemiz için elimizdeki en iyi araç ancak aşı dağıtımı kabul edilemez ölçüde yavaş ve bu da salgının süresini uzatıyor.' sözlerini kullandı.

AB'YE 107 MİLYON DOZ AŞI

Avrupa Birliği (AB), üreticilerin yılın ilk çeyreğinde toplam 107 milyon doz Kovid-19 aşısı teslim ettiklerini duyurdu.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca firmasının Kovid-19'a karşı ürettiği aşının "faydalarının risklerine ağır bastığı" şeklinde görüşlerinin değişmediğini kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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