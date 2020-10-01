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DSÖ'den çok kritik maske uyarısı! Bu hatayı sakın yapmayın

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 10:27 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri maskenin ağız, burun ve çeneyi kapayacak şekilde takılması ve yanlarda boşluk olmaması gerektiğini aksi takdirde maske takmanın bir işe yaramayacağını vurguluyor.

DSÖ'den çok kritik maske uyarısı! Bu hatayı sakın yapmayın

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 33 milyon 844 bini geçti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 12 bin 677 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 33 milyon 844 bin 926'ya çıkarken, virüs saptanan 25 milyon 149 bin 277 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 682 bin 972 vaka bulunuyor.

MASKE EN BÜYÜK SİLAHLARIMIZDAN BİRİ

Koronavirüs salgınıyla savaşta en önemli silahlar sosyal mesafe kuralına uymak, hijyen kurallarına dikkat etmek ve mutlaka maske takmak olarak kabul ediliyor.

Dünyanın hemen tüm ülkelerinde ev dışındaki yerlerde maske takmak salgının yayılma hızını azaltmak için zorunlu hale getirildi. Birçok ülkede maske takmamaya para cezası uygulanıyor.

Öte yandan bilim insanları, Covid-19'a karşı maske takarken burnun açıkta bırakılmasının, hiç maske takmamaya eş olduğu uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri de maskenin ağız, burun ve çeneyi kapayacak şekilde takılması ve yanlarda boşluk olmaması gerektiğini söylüyor.

DSÖ yetkilileri ayrıca takıldıktan sonra maskeye dokunulmamasını, çıkarılırken de ellerin yıkanmasını tavsiye ediyor.

'HİÇBİR FAYDASI OLMAZ'

Kanada'da Toronto Ryerson Üniversitesi'nden epidemiyolojist Prof. Tim Sly, Covid-19 salgınıyla mücadelede maske takmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Prof. Tim Sly, "Ancak gerektiği gibi takılmalı. Yoksa hiçbir faydası olmaz. Bir anlamda yasak savmak için takılmış olur" dedi.

Toronto Üniversitesi'nden enfeksiyon kontrol uzmanı epidemiyolojist Colin Furness da burnun açıkta bırakılması eğiliminin yaygınlaştığına dikkat çekerek, "Burnu açıkta bırakmakla maske takmamak arasında fark yok" diye konuştu.

Uzmanlar, maskelerin konuşurken çıkarılmaması ve boyunda ya da kulağa asılmaması gerektiğine de dikkat çekiyor.

Virüs, ağız ve burundan çıkan çok küçük damlacıkların ağız ve burundan solunmasıyla bulaşıyor.

'MASKE 2-3 KAT FAZLA KORUMA SAĞLIYOR'

Prof. Sly, "Araştırmalar, maske takmanın virüse karşı 2-3 kat daha fazla koruma sağladığına ve hastalık taşıyan kişinin virüsü yaymasının önlenmesinde çok daha etkili olduğuna işaret ediyor" dedi.

Geçen hafta ABD'de California Üniversitesi'nin sonuçlarını yayımladığı bir araştırma, maske takmanın Covid-19 enfeksiyonun daha hafif geçirilmesini sağlayabileceğini ortaya koymuştu.

NEW YORK'TA ÖNEMLİ MASKE KARARI

Öte yandan aylar sonra pozitif test oranı yüzde 3’e ulaşan New York’ta önemli bir karar alındı.

Maske takmayanlara ceza uygulanacağını duyuran Belediye Başkanı Bill de Blasio, “Önceliğimiz herkese ücretsiz maske vermek. İnsanlara ceza uygulamak istemiyoruz. Ancak yetkililerin uyarmasına rağmen maske takmayı reddeden kişilere ceza kesmemiz gerekirse bunu yapacağız” dedi.


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