DSÖ'den çok kritik maske uyarısı! Bu hatayı sakın yapmayın

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 33 milyon 844 bini geçti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 12 bin 677 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 33 milyon 844 bin 926'ya çıkarken, virüs saptanan 25 milyon 149 bin 277 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 682 bin 972 vaka bulunuyor.

MASKE EN BÜYÜK SİLAHLARIMIZDAN BİRİ

Koronavirüs salgınıyla savaşta en önemli silahlar sosyal mesafe kuralına uymak, hijyen kurallarına dikkat etmek ve mutlaka maske takmak olarak kabul ediliyor.

Dünyanın hemen tüm ülkelerinde ev dışındaki yerlerde maske takmak salgının yayılma hızını azaltmak için zorunlu hale getirildi. Birçok ülkede maske takmamaya para cezası uygulanıyor.

Öte yandan bilim insanları, Covid-19'a karşı maske takarken burnun açıkta bırakılmasının, hiç maske takmamaya eş olduğu uyarısında bulundu.