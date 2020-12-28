DSÖ'den dikkat çeken salgın açıklaması

Ghebreyesus, koronavirüs krizinin son salgın olmayacağını ve insan sağlığını iyileştirme girişimlerinin iklim değişikliği ile mücadele edilmeden 'başarısız' olacağını ifade etti.

Ayrıca, pazar günü ilk Uluslararası Salgın Hazırlık Günü münasebetiyle yayınladığı bir video mesajında, salgınları durdurmak için nakit para akıtmak, ancak bir sonraki hazırlık için hiçbir şey yapmamak şeklindeki "tehlikeli derecede dar görüşlü" faaliyetleri kınadı.

DSÖ başkanı, koronavirüs salgınından ders alma zamanının geldiğini söyledi ve "Çok uzun zamandır dünya bir panik ve ihmal döngüsü içinde işlemektedir" dedi.

"Bir salgına para akıtıyoruz ve bittiğinde, onu unutuyoruz ve bir sonrakini önlemek için hiçbir şey yapmıyoruz. Bu tehlikeli bir şekilde dar görüşlü ve açıkçası anlaşılması zor bir tutum" ifadelerini kullandı.

“Küresel Hazırlık İzleme Kurulu'nun, koronavirüs salgınının patlak vermesinden birkaç ay önce yayınlanan, sağlıkla ilgili acil durumlara dünyanın hazır olup olmadığına dair Eylül 2019'daki yıllık raporunda, gezegenin salgınlar için üzücü bir şekilde hazırlıksız olduğunu söyleniyordu. Ne yazık ki bu rapor dikkate alınmadı” diye ekledi.