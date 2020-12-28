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DSÖ'den dikkat çeken salgın açıklaması

28.12.2020 16:58 | Son Güncelleme:
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DSÖ'den dikkat çeken salgın açıklaması

Dünya koronavirüs salgınının sonuna yaklaşırken, DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan flaş açıklamalar geldi. Tedros, Uluslararası Salgın Günü münasebetiyle yayınladığı video mesajında birçok küresel soruna değindi. Ülkelerin 2019'daki belgelerde yayımlandığı üzere, salgına hazır olmadığını, koronavirüs salgınının ne ilk ne de son salgın olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, koronavirüs krizinin son salgın olmayacağını ve insan sağlığını iyileştirme girişimlerinin iklim değişikliği ile mücadele edilmeden 'başarısız' olacağını ifade etti.

Ayrıca, pazar günü ilk Uluslararası Salgın Hazırlık Günü münasebetiyle yayınladığı bir video mesajında, salgınları durdurmak için nakit para akıtmak, ancak bir sonraki hazırlık için hiçbir şey yapmamak şeklindeki "tehlikeli derecede dar görüşlü" faaliyetleri kınadı.

DSÖ başkanı, koronavirüs salgınından ders alma zamanının geldiğini söyledi ve "Çok uzun zamandır dünya bir panik ve ihmal döngüsü içinde işlemektedir" dedi.

"Bir salgına para akıtıyoruz ve bittiğinde, onu unutuyoruz ve bir sonrakini önlemek için hiçbir şey yapmıyoruz. Bu tehlikeli bir şekilde dar görüşlü ve açıkçası anlaşılması zor bir tutum" ifadelerini kullandı.

“Küresel Hazırlık İzleme Kurulu'nun, koronavirüs salgınının patlak vermesinden birkaç ay önce yayınlanan, sağlıkla ilgili acil durumlara dünyanın hazır olup olmadığına dair Eylül 2019'daki yıllık raporunda, gezegenin salgınlar için üzücü bir şekilde hazırlıksız olduğunu söyleniyordu. Ne yazık ki bu rapor dikkate alınmadı” diye ekledi.

Tedros, "Tarih bize bunun son salgın olmayacağını ve salgınların hayatın bir gerçeği olduğunu söylüyor" dedi.

"İnsan sağlığını iyileştirmeye yönelik her türlü çaba, insanlar ve hayvanlar arasındaki ilişkiye ve dünyamızı daha az yaşanabilir kılan iklim değişikliğinin varoluşsal tehdidine değinmediği sürece başarısız olmaya mahkumdur" dedi.

Tedros ayrıca, "Geçtiğimiz 12 ayda dünyamız alt üst oldu. Salgının etkileri hastalığın çok ötesine geçerek toplumlar ve ekonomiler için geniş kapsamlı yıkıcı etkiler yarattı” İfadelerini kullandı.

Daha önce Etiyopya’da sağlık bakanlığı yapmış olan Tedros, 2019’da yapılan uyarılar göz önüne alındığında koronavirüs krizinin “sürpriz olmaması gerektiğini” söyledi.

"Hepimiz salgının bize öğrettiği dersleri öğrenmeliyiz" dedi.

Tedros, tüm ülkelerin her türlü acil durumu önlemek, tespit etmek ve azaltmak için hazırlık kapasitelerine yatırım yapması gerektiğini söyledi ve daha güçlü birinci basamak sağlık hizmeti sağlanması çağrısında bulundu.

BM sağlık kuruluşu başkanı, halk sağlığına yapılan yatırımlarla "çocuklarımızın ve onların çocuklarının daha güvenli, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir dünya miras almasını sağlayabiliriz" dedi.

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