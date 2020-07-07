DSÖ'den flaş açıklama: Kovid-19 salgını hızlanıyor

DS\u00d6 Genel Direkt\u00f6r\u00fc Tedros Adhanom Ghebreyesus, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Kovid-19 salg\u0131n\u0131 h\u0131zlan\u0131yor ve a\u00e7\u0131k \u015fekilde pandeminin zirve noktas\u0131na ula\u015fmad\u0131k" ifadesini kulland\u0131.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Kimse bu kadar\u0131n\u0131 beklemiyordu! \u00dcnl\u00fc oyuncu bir deri bir kemik kald\u0131Bolsonaro koronavir\u00fcse yakaland\u0131D\u00fc\u011f\u00fcn salonlar\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131yor! \u0130\u015fte al\u0131nacak \u00f6nlemler