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  4. DSÖ'den flaş açıklama: Kovid-19 salgını hızlanıyor

DSÖ'den flaş açıklama: Kovid-19 salgını hızlanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2020 18:49 | Son Güncelleme

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık" ifadesini kullandı.

DSÖ'den flaş açıklama: Kovid-19 salgını hızlanıyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık" ifadesini kullandı.

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