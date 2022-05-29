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DSÖ'den flaş açıklama! Maymun çiçeğinde vaka sayıları yükseliyor... Herkesin merak ettiği soruya yanıt: Can kaybı yaşandı mı?

29.05.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı tedirgin eden maymun çiçeği virüsüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak DSÖ flaş bir açıklama yaparak virüsün yayılımıyla ilgili bilgileri paylaştı. Buna göre, son haftalarda birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 23 ülkede 257 kişiye bulaştığı duyuruldu. İnsanların endişe duyduğu konulardan bir tanesi de virüs nedeniyle can kaybı yaşanıp yaşanmadığı. Yapılan açıklamada bu zamana kadar can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

DSÖ'den flaş açıklama! Maymun çiçeğinde vaka sayıları yükseliyor... Herkesin merak ettiği soruya yanıt: Can kaybı yaşandı mı?

Maymun çiçeği virüsünün peş peşe çok sayıda ülkede ortaya çıkması, koronavirüs salgının ardından tüm dünyada büyük bir endişeye yol açtı. Maymun çiçeği (monkeypox) virüsünün yayılımı ve yaşanan gelişmeler insanlar tarafından tedirginlikle takip edilirken Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalar da merak ediliyor. Son olarak DSÖ, yaptığı açıklamada, maymun çiçeğinin yayılımına dair son bilgileri paylaştı. Buna göre vakalarda artış yaşanıyor. Açıklamada maymun çiçeği virüsü nedeniyle can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair de bilgi verilirken DSÖ üyesi ülkelere önemli bir çağrı yapıldı.

CAN KAYBI YAŞANDI MI?

26 Mayıs itibarıyla DSÖ merkezine 23 ülkeden raporlanan vakalardan 257'sinin doğrulandığı ve 120 şüpheli vakanın incelendiği aktarılırken, şimdiye kadar virüs nedeniyle can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Virüsün takibi genişledikçe vaka sayılarının endemik ve endemik olmayan ülkelerde artma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

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DSÖ ÜYESİ ÜLKELERE ÖNEMLİ ÇAĞRI

DSÖ üyesi ülkelere, "maymun çiçeği virüsüne yakalanma riski yüksek kişilere doğru bilgilendirmede bulunma", "virüsün risk grupları arasında daha fazla yayılımını önleme" ve "virüsle mücadele için sahada görev yapan sağlık çalışanlarını koruma" çağrısı yapıldı.

EN ÇOK VAKA İNGİLTERE'DE

Örgütün sitesinde yayımlanan vaka tablosuna göre, en çok maymun çiçeği vakasının görüldüğü İngiltere'de 106, Portekiz'de 49, Kanada'da 26, İspanya'da 20, Hollanda'da 12 ve ABD'de 10 vaka bulunuyor.

Avusturya, Belçika, Fransa, Finlandiya, İsviçre, İsrail, İtalya ve Avustralya ve virüsün görüldüğü diğer ülkelerde ise vaka sayıları 10'un altında.

Afrika'da keşfedilen ve belirli aralıklarla kıtanın dışına çıkan maymun çiçeği virüsü, en son 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülmüş, ilerleyen günlerde Avrupa ülkelerine yayılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü
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