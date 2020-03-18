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DSÖ’den ibuprofen uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 09:10 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 şüphesi bulunan kişilerin ibuprofen yerine paracetamol kullanmasını önerdi. İbuprofenle aynı gruptan ilaçların bazı durumlarda hastalığın seyrini kötüleştirebildiğinden şüpheleniliyor.

DSÖ’den ibuprofen uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Salı günü yapılan açıklamada, yeni koronavirüs SARS-CoV-2'nin neden olduğu COVID-19 hastalığında görülenlere benzeyen semptomlara sahip olan kişilerin doktora danışmadan ibuprofen kullanmamasını önerildi.

Fransız yetkililer ibuprofen gibi non-steroidal anti-inflamatuar, yani steroid dışı iltihabi reaksiyonu önleyici ilaçların COVID-19 tedavisinde olumsuz etkileri olabileceği uyarısını yapmıştı. İbuprofen dışında bu gruba giren ilaçlara bir diğer örnek ise aspirin.

Haftalık tıp dergisi The Lancet'de yer alan bir çalışma, ibuprofen gibi non-steroidal anti-inflamatuar ilaçların aynı zamanda yüksek tansiyon veya diyabeti olan COVID-19 hastaları için ek bir risk oluşturabileceği hipotezine yer vermişti. Çalışma enfeksiyonu kötüleştiren bir enzimin artış gösterdiği hipotezine yer veriyordu. Bunun ardından hafta sonunda Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran kamuoyunu konuyla ilgili uyarmıştı.

"PARACETAMOL TERCİH EDİLMELİ"

DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre'de kendisine konuyla ilgili yöneltilen sorular üzerine bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü "bu süre zarfında ise doktora danışmadan ilaç alan kişilerin ibuprofen yerine paracetamolü tercih etmelerini önerdiklerini" belirtti. Lindmeier sağlık uzmanlarının hastaya ibuprofen vermesi halinde ise "Elbette bu onlara kalmış bir şey" dedi. Tedavilerinde halihazırda bu tip ilaç kullanan hastaların ise "doktorlarına danışması gerektiğini" belirtti.

Lindmeier paracetamol kullanımında ise kesinlikle önerilen doza uyulması gerektiğinin altını çizdi ve doz aşımının karaciğer için tehlikeli olduğu konusunda uyardı.

SON DURUM NE?

Dünya çapında 180 bin kişiye bulaşan yeni koronavirüs, şimdiye dek 7 binden fazla can aldı. Virüs birçok kişide sadece hafif semptomlara neden olurken, zaman zaman zatürreye, bazı vakalarda ise çoklu organ yetmezliğine yol açabiliyor.

DSÖ sözcüsü Lindmeier iki DSÖ çalışanına da koronavirüs bulaştığını duyurdu. Sözcü yüzlerce çalışanın bu edenle evden çalıştıklarını kaydetti. DSÖ, basın toplantılarını da virüsün yayılmasını yavaşlatmak için sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

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