DSÖ’den ibuprofen uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Salı günü yapılan açıklamada, yeni koronavirüs SARS-CoV-2'nin neden olduğu COVID-19 hastalığında görülenlere benzeyen semptomlara sahip olan kişilerin doktora danışmadan ibuprofen kullanmamasını önerildi.

Fransız yetkililer ibuprofen gibi non-steroidal anti-inflamatuar, yani steroid dışı iltihabi reaksiyonu önleyici ilaçların COVID-19 tedavisinde olumsuz etkileri olabileceği uyarısını yapmıştı. İbuprofen dışında bu gruba giren ilaçlara bir diğer örnek ise aspirin.

Haftalık tıp dergisi The Lancet'de yer alan bir çalışma, ibuprofen gibi non-steroidal anti-inflamatuar ilaçların aynı zamanda yüksek tansiyon veya diyabeti olan COVID-19 hastaları için ek bir risk oluşturabileceği hipotezine yer vermişti. Çalışma enfeksiyonu kötüleştiren bir enzimin artış gösterdiği hipotezine yer veriyordu. Bunun ardından hafta sonunda Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran kamuoyunu konuyla ilgili uyarmıştı.

"PARACETAMOL TERCİH EDİLMELİ"

DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre'de kendisine konuyla ilgili yöneltilen sorular üzerine bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü "bu süre zarfında ise doktora danışmadan ilaç alan kişilerin ibuprofen yerine paracetamolü tercih etmelerini önerdiklerini" belirtti. Lindmeier sağlık uzmanlarının hastaya ibuprofen vermesi halinde ise "Elbette bu onlara kalmış bir şey" dedi. Tedavilerinde halihazırda bu tip ilaç kullanan hastaların ise "doktorlarına danışması gerektiğini" belirtti.